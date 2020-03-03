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12:16 (мск), источник: Интерфакс

В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU — Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 03.03
90 309Инфицировано
3 085Скончалось
45 602Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля. Три случая — россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess и находящиеся под карантином в Казани. Еще об одном случае стало известно в минувший понедельник, 2 марта: это россиянин, вернувшийся из Италии, говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19 в России.

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В ведомстве напомнили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарных и переносных тепловизоров, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на вечер минувшего понедельника, 2 марта, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 90182, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10156, увеличившись более чем на 1,7 тыс. случаев заражения по сравнению с воскресеньем.

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