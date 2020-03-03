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11:33 (мск), источник: Life.ru

Суд приговорил к условному сроку солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым

Также Руслан Мухатов должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Читинский военный гарнизонный суд приговорил к двум годам условно срочника Руслана Мухатова, который ранее признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в воинской части в Забайкалье.

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Также Мухатов приговорён к штрафу в 30 тысяч рублей. Во время заседания подсудимый раскаялся в содеянном.

Ранее срочник признался в избиениях. Он заявил, что по приказу сержанта заставлял семерых сослуживцев, включая Шамсутдинова, по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксёрской перчатке. При этом следствие не нашло связи между действиями Мухатова и стрельбой, которую Шамсутдинов устроил в части. Прокурор просил для Мухатова два года колонии.

Напомним, 25 октября 2019 года военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае. Восемь военнослужащих погибли, ещё два были ранены. Одной из причин расстрела называют дедовщину. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира.

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