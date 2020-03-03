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16:38 (мск), источник: РИА Новости

В Париже художнику Павленскому предъявили обвинения по делу о драке

ПАРИЖ, 3 мар — РИА Новости. Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции, предъявлены обвинения по делу о драке 31 декабря прошлого года, он помещён под судебный контроль, сообщает радиостанция France Info.

Источник: РИА Новости

Павленский подозревается в том, что нанес два удара ножом двум мужчинам на вечеринке в канун Нового года. Сам он эти обвинения отвергает.

Восемнадцатого февраля Павленскому были предъявлены обвинения по другому делу — о распространении интимных видео с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжамином Гриво. Он был отпущен на свободу и помещен под судебный контроль. Такая же мера пресечения была выбрана для его подруги Александры де Таддео, которая также фигурирует в деле о распространении интимных видео.

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