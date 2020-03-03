Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
18:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперты советуют избегать рукопожатий для защиты от коронавируса

На фоне быстрого распространения коронавируса COVID-19 по всему миру эксперты в области здравоохранения настойчиво рекомендуют из соображений безопасности воздерживаться от рукопожатий, объятий и тем более поцелуев при встрече. Ученые предлагают научные данные, подтверждающие небезопасность таких контактов в период эпидемии, а граждане придумывают безопасные — и зачастую забавные — способы приветствовать друг друга без риска для здоровья.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 03.03
90 309Инфицировано
3 085Скончалось
45 602Выздоровело
Источник: @sincerelymedia

Исследования показывают, что на руке среднестатистического человека живет около 3,2 тыс. бактерий 150 различных видов. Некоторые из них легко меняют «хозяина» при непосредственном контакте с телом другого человека.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

При этом при обычном рукопожатии от одного человека другому передается в два раза больше бактерий, чем если здороваться хлопком ладони о ладонь или кулака о кулак. «Когда вы пожимаете руку, вы прижимаете свою ладонь к ладони другого человека и сжимаете пальцы вокруг его ладони. Если же свести контакт до минимума, площадь соприкосновения получается очень небольшой и переносится меньше микроорганизмов. Все это вопрос вероятности», — отметила в интервью The Guardian Ники Милнер, представитель Университета Англия Раскин.

В интернете широко разошелся ролик, в котором Ангела Меркель перед началом заседания в понедельник, 2 марта, протянула руку министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу, но тот отказался ее пожать. Канцлер тут же нашлась, сказав: «Вот это правильно!».

Глава департамента ВОЗ по пандемиям Сильви Бриан поделилась в своем Twitter комиксом на тему новых вариантов приветствия друг друга, отметив, что «нам необходимо адаптироваться к этому заболеванию».

Призывы не пожимать руки размещены на рекламных щитах по всему Пекину. Вместо этого в знак приветствия рекомендуется складывать две свои ладони вместе. В других странах эксперты предлагают, здороваясь, просто пристально смотреть друг другу в глаза, либо коснуться друг друга локтями, либо помахать рукой или похлопать друг друга по спине. В конце концов, пишут пользователи, можно вместо рукопожатия использовать «ногопожатие», соприкоснувшись ногами в обуви.

Алена Миклашевская

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
В Шанхае из-за коронавируса школьников перевели на онлайн-обучение
Во время загрузки произошла ошибка.
19:12 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
 Бывшим чекистам приоткрыли границу
Как проверить, больны ли вы коронавирусом
Трамп поддержал встречу «ядерной пятерки» по инициативе Путина
Россиянам пообещали «настоящее лето» вместо весны
МОК согласился с тем, что подписи Родченкова были поддельными
Банки могут перестать принимать оплату ЖКХ из-за отмены комиссий
Восьмилетняя девочка случайно нашла редкий артефакт на пляже
Как выглядит больница для пациентов с подозрением на коронавирус
Дрон снял завораживающее видео, пролетев сквозь стаю аистов
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Туризм - неужели это так важно? 237
Нужно ли отдавать "всё" народу? 151
Стиль вождения 136
Выбор резины. Итог. 135
Кино
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение» Звезды прокомментировали выбор «Первого канала»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Американцы решили судьбу российского Крыма
У РФ есть секретное оружие, которого боится мир
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
Молодая возлюбленная Петрова в дерзком образе снялась для глянца Стася Милославская показала подписчикам кадр из черно-белой фотосессии.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь