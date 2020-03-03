Эксперты советуют избегать рукопожатий для защиты от коронавируса

Исследования показывают, что на руке среднестатистического человека живет около 3,2 тыс. бактерий 150 различных видов. Некоторые из них легко меняют «хозяина» при непосредственном контакте с телом другого человека.
При этом при обычном рукопожатии от одного человека другому передается в два раза больше бактерий, чем если здороваться хлопком ладони о ладонь или кулака о кулак. «Когда вы пожимаете руку, вы прижимаете свою ладонь к ладони другого человека и сжимаете пальцы вокруг его ладони. Если же свести контакт до минимума, площадь соприкосновения получается очень небольшой и переносится меньше микроорганизмов. Все это вопрос вероятности», — отметила в интервью The Guardian Ники Милнер, представитель Университета Англия Раскин.
В интернете широко разошелся ролик, в котором Ангела Меркель перед началом заседания в понедельник, 2 марта, протянула руку министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу, но тот отказался ее пожать. Канцлер тут же нашлась, сказав: «Вот это правильно!».
Глава департамента ВОЗ по пандемиям Сильви Бриан поделилась в своем Twitter комиксом на тему новых вариантов приветствия друг друга, отметив, что «нам необходимо адаптироваться к этому заболеванию».
Призывы не пожимать руки размещены на рекламных щитах по всему Пекину. Вместо этого в знак приветствия рекомендуется складывать две свои ладони вместе. В других странах эксперты предлагают, здороваясь, просто пристально смотреть друг другу в глаза, либо коснуться друг друга локтями, либо помахать рукой или похлопать друг друга по спине. В конце концов, пишут пользователи, можно вместо рукопожатия использовать «ногопожатие», соприкоснувшись ногами в обуви.