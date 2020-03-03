19:58 (мск), источник: ТАСС
Семь человек пострадали при взрыве газа в доме в Самаре
В их числе трое детей.
ТАСС, 3 марта. Семь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Самаре. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В двухэтажном доме, по предварительным данным, произошел взрыв газового котла», — сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших трое детей. По его словам, произошло частичное обрушение конструкций, людей под завалами нет.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.