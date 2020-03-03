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19:58 (мск), источник: ТАСС

Семь человек пострадали при взрыве газа в доме в Самаре

В их числе трое детей.

ТАСС, 3 марта. Семь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Самаре. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В двухэтажном доме, по предварительным данным, произошел взрыв газового котла», — сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших трое детей. По его словам, произошло частичное обрушение конструкций, людей под завалами нет.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.

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