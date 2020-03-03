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3 марта, источник: РИА Новости

Источник рассказал об отравлении кандидата в президенты Абхазии

КРАСНОДАР, 3 мар — РИА Новости. Медики поставили оппозиционному кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом», сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах на Кубани, куда госпитализировали политика.

Источник: РИА Новости

По словам собеседника агентства, прогнозы пока делать сложно.

Сегодня более трехсот сторонников Бжании собрались на площади у комплекса правительственных зданий в Сухуме с требованием отставки правительства и ряда глав администраций. По словам оппозиционеров, в случае отказа протестующие проведут народный сход.

В штабе кандидата заявили, что митинг не имеет отношения к предвыборной кампании Бжании.

Выборы в Абхазии пройдут 22 марта. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов — Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу.

В прошлом году Бжания был госпитализирован в одну из московских клиник. Его сторонники утверждали тогда, что он был отравлен. Позже заместитель генпрокурора Абхазии заявил, что согласно диагнозам, полученным материалам, опросам врача-токсиколога и лечащего врача, отравление Бжании категорически отрицается.

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