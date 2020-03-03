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21:35 (мск), источник: РИА Новости

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

ДОХА, 3 мар — РИА Новости. У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус, сообщило агентство WAM со ссылкой на минздрав страны.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 03.03
90 309Инфицировано
3 085Скончалось
45 602Выздоровело
Источник: РИА Новости

В ведомстве отметили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.

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Всего за сегодняшний день в ОАЭ выявили шесть случаев. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.

Ранее в ОАЭ отменили финальные этапы велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов.

В конце прошлого года китайские власти заявили о распространении неизвестной пневмонии. В последующем ученые установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

В Китае общее число зараженных превысило 80 тысяч, скончались около трех тысяч человек.

За пределами материкового Китая случая заболевания зафиксированы в 72 странах, где число зараженных достигло десяти тысяч.

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