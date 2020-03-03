21:35 (мск), источник: РИА Новости
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
ДОХА, 3 мар — РИА Новости. У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус, сообщило агентство WAM со ссылкой на минздрав страны.
В ведомстве отметили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.
Всего за сегодняшний день в ОАЭ выявили шесть случаев. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.
Ранее в ОАЭ отменили финальные этапы велогонки
В конце прошлого года китайские власти заявили о распространении неизвестной пневмонии. В последующем ученые установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.
В Китае общее число зараженных превысило 80 тысяч, скончались около трех тысяч человек.
За пределами материкового Китая случая заболевания зафиксированы в 72 странах, где число зараженных достигло десяти тысяч.