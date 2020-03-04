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14:44 (мск), источник: Интерфакс

ФСБ сообщила Путину об иностранном происхождении фейков про коронавирус

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Вбросы фейковой информации о ситуации с распространением коронавируса в России осуществляются в основном из-за рубежа, чтобы посеять панику, заявил президент Владимир Путин со ссылкой на доклады ФСБ.

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Источник: AP 2020

«Ничего, слава богу, пока критического у нас не происходит», — заявил он на совещании с членами правительства.

Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения.
Владимир Путин
президент России

Чтобы с этим бороться можно только вовремя предоставлять гражданам «всеобъемлющую и достоверную информацию», считает он.

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Ранее на этом совещании вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит правительственным штабом по борьбе с коронавирусом, заявила, что в соцсетях появляются фейки о том, что в России достаточно много людей заразились, но власти это скрывают. «Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности», — сказала она.

2 марта специализирующаяся на кибербезопасности Group-IB сообщила, что выявила более 9500 постов, репостов и иных публикаций с голосовым сообщением, в котором утверждается, что власти скрывают данные о массовом заражении москвичей. Гендиректор компании Илья Сачков назвал это информационным вбросом, который проводится через ботов во «ВКонтакте» и через родительские группы в мессенджерах.

По официальным данным, в Москве 2 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: заболел житель столичного региона, побывавший в Италии. Он госпитализирован, болезнь у него протекает легко.

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