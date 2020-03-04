14:44 (мск), источник: Интерфакс
ФСБ сообщила Путину об иностранном происхождении фейков про коронавирус
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Вбросы фейковой информации о ситуации с распространением коронавируса в России осуществляются в основном
«Ничего, слава богу, пока критического у нас не происходит», — заявил он на совещании с членами правительства.
Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы
из-заграницы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения.
Чтобы с этим бороться можно только вовремя предоставлять гражданам «всеобъемлющую и достоверную информацию», считает он.
Ранее на этом совещании
2 марта специализирующаяся на кибербезопасности
По официальным данным, в Москве 2 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: заболел житель столичного региона, побывавший в Италии. Он госпитализирован, болезнь у него протекает легко.