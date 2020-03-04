Вспышка коронавируса: в Италии закрывают школы, миру угрожает дефицит парацетамола
Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране до середины марта в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19, в этой стране от него уже умерли 79 человек.
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 04.03
92 844Инфицировано
3 160Скончалось
48 229Выздоровело
Источник:AFP 2020
В Италии больше всего заболевших из всех европейских стран: 2260 человек. За последние сутки от инфекции, вызванной коронавирусом, скончались 20 больных.
Ожидается, что премьер-министр Джузеппе Конте вскоре объявит о других дополнительных мерах борьбы со вспышкой, в том числе итальянские власти рассматривают возможность расширения зоны карантина под городом Бергамо, неподалеку от Милана.
Новые ограничения, которые рассматривает кабинет министров, распространятся на всю территорию страны и будут действовать 30 дней.
Людям могут запретить рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече на улице. Возможно, будет также запрещено приближаться к прохожим в общественных местах ближе, чем на один метр.
Как ожидается, конференции, бизнес-встречи будут отложены, а спортивные мероприятия — особенно футбольные матчи — состоятся, но без зрителей на стадионе.
Людей старше 75 лет правительство будет убедительно просить не выходить из дома. Но ограничения могут коснуться и людей от 65 лет, если у них проблемы со здоровьем.
Индия ограничивает экспорт лекарств
Распространение коронавируса может привести к дефициту базовых медикаментов — это связано с тем, что Индия — крупнейший в мире производитель и поставщик дженериков — объявила о значительном снижении экспорта лекарств.
В мире может начаться дефицит парацетамола
| Источник:PA MEDIA
Введенные Индией ограничения в поставках на мировой рынок коснутся 26 дженериков (активных веществ, входящих в состав различных препаратов), а также готовых лекарств на их основе, в частности, парацетамола — одного из самых распространенных в мире жаропонижающих и обезболивающих средств.
В список также вошли несколько видов антибиотиков, таких как тинидазол и эритромицин, гормон прогестерон и витамин В12.
Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что министр промышленности Ирана Реза Рахмани заразился коронавирусом. Ранее заболели еще несколько иранских высокопоставленных политиков — вице-президент, замминистра здравоохранения и несколько парламентариев.
Иран — один из трех мировых очагов распространения заболевания после Китая и Южной Кореи и вторая страна после Китая по уровню смертности от коронавируса.
В среду власти страны сообщили еще о 15 смертельных случаях и 586 случаях заражения за последние сутки. Теперь число умерших в Иране составляет 92 человека.
522 человека из заболевших ранее полностью излечились, заявил представитель министерства здравоохранения Ирана.
Двоим иранцам грозит публичная порка и тюремное заключение после того, как в сети появилось видео, на которых видно, как они лижут решетки внутри религиозных святынь в Куме и Машхаде вопреки распоряжению властей соблюдать повышенные меры гигиены в публичных местах.
Человек в Куме сделал это со словами «я не боюсь коронавируса». По его словам, он хотел продемонстрировать, что Аллах не допустит заражения в местах поклонения.
В Машхаде мужчина говорит, что лизнул решетку, чтобы вся инфекция досталась ему, и другие паломники могли без страха молиться и выполнять ритуалы.
По словам члена парламента Хасана Новрузи, нарушителям грозит наказание от двух месяцев до двух лет тюрьмы и до 74 ударов плетьми.
Между тем, иранские врачи и медсестры запустили в режиме онлайн танцевальный марафон, призывая коллег по всей стране последовать их примеру. По их словам, они танцуют в отделениях, где лежат пациенты с коронавирусом, чтобы поддержать их дух и создать хорошее настроение, которое просто необходимо для выздоровления.
Появившиеся в сети видеоролики танцующих медиков набрали сотни тысяч лайков и положительных комментариев.
Однако пока не ясно, как отреагируют на инициативу власти страны, так по иранским религиозным законам, танцы в общественных местах запрещены.
Олимпийский огонь не погаснет?
Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио заявил в среду о введении дополнительных мер по охране здоровья спортсменов и зрителей во время эстафеты олимпийского огня.
В частности, будет ограничено число зрителей, которых допустят в места основных этапов эстафеты, где бегуны передают друг другу факел.
Источник:GETTY IMAGES
Будет также обеспечено всестороннее наблюдение за состоянием здоровья самих факелоносцев.
Каждая префектура, по территории которой будет пронесен олимпийский огонь, запланировала торжественные мероприятия, однако их график и масштаб теперь будут пересмотрены.
Беларусь
Пресс-служба минздрава Беларуси сообщает о шести подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в стране. Четверо заболевших находятся в Минске, двое — в Витебской области. Всего под наблюдением медиков находятся около 300 человек.
Сообщается также, что за время работы программы по тестированию на коронавирус белорусские врачи провели более пяти тысяч анализов.
Южная Америка
В аэропорту Буэнос-Айреса многие пассажиры ходят в защитных масках
| Источник:Reuters
О первых случая коронавируса сообщают Аргентина и Чили.
43-летний аргентинец был обследован после возвращения из Италии, он находится в карантине в одной из больниц Буэнос-Айреса.
33-летний чилиец заразился в юго-восточной Азии, где провел целый месяц. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Франция: массовая кража масок
Источник:AFP 2020
Французское правительство вводит жесткие меры контроля за продажей и распределением медицинских масок и дезинфицирующего геля для рук.
Накануне две больницы в стране сообщили о недостаче 10 тысяч масок. По мнению властей, маски были украдены.
Пропали также около 1200 бутылок дезинфицирующего геля.
Запасы медицинских масок по всей стране подходят к концу, и власти настоятельно просят граждан подумать о тех, кому они действительно могут быть нужны, и не раскупать их, поддаваясь панике.