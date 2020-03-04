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17:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вспышка коронавируса: в Италии закрывают школы, миру угрожает дефицит парацетамола

Власти Италии решили закрыть все школы и университеты в стране до середины марта в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19, в этой стране от него уже умерли 79 человек.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 04.03
92 844Инфицировано
3 160Скончалось
48 229Выздоровело
Источник: AFP 2020

В Италии больше всего заболевших из всех европейских стран: 2260 человек. За последние сутки от инфекции, вызванной коронавирусом, скончались 20 больных.

Ожидается, что премьер-министр Джузеппе Конте вскоре объявит о других дополнительных мерах борьбы со вспышкой, в том числе итальянские власти рассматривают возможность расширения зоны карантина под городом Бергамо, неподалеку от Милана.

Новые ограничения, которые рассматривает кабинет министров, распространятся на всю территорию страны и будут действовать 30 дней.

Людям могут запретить рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече на улице. Возможно, будет также запрещено приближаться к прохожим в общественных местах ближе, чем на один метр.
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Как ожидается, конференции, бизнес-встречи будут отложены, а спортивные мероприятия — особенно футбольные матчи — состоятся, но без зрителей на стадионе.

Людей старше 75 лет правительство будет убедительно просить не выходить из дома. Но ограничения могут коснуться и людей от 65 лет, если у них проблемы со здоровьем.

Индия ограничивает экспорт лекарств

Распространение коронавируса может привести к дефициту базовых медикаментов — это связано с тем, что Индия — крупнейший в мире производитель и поставщик дженериков — объявила о значительном снижении экспорта лекарств.

В мире может начаться дефицит парацетамола | Источник: PA MEDIA

Введенные Индией ограничения в поставках на мировой рынок коснутся 26 дженериков (активных веществ, входящих в состав различных препаратов), а также готовых лекарств на их основе, в частности, парацетамола — одного из самых распространенных в мире жаропонижающих и обезболивающих средств.

В список также вошли несколько видов антибиотиков, таких как тинидазол и эритромицин, гормон прогестерон и витамин В12.

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При производстве лекарств Индия на 70% зависит от компонентов, производимых в Китае, где в настоящий момент из-за коронавируса закрылся целый ряд фармацевтических заводов.

Власти Индии отмечают, что запасов готовых препаратов хватит на три месяца поставок в прежних объемах, поэтому причин для паники пока нет.

Однако экономисты Оксфордского университета предупреждают, что ограничение экспорта неизбежно приведет к подорожанию базовых лекарств.

Всемирный банк выделяет миллиарды

Всемирный банк заявил о намерении поддержать целый ряд стран в борьбе с распространением Covid-19. Первый транш выделяемых средств составит 12 млрд долларов.

В заявлении банка говорится, что эти средства призваны обеспечить более эффективную первичную медико-санитарную помощь, помочь обучению медиков и полноценному лечению пациентов из бедных семей.

Обычно все программы, предлагаемые ВБ, являются кредитными, но в данном случае самые бедные страны получат помощь в виде грантов.

Членами Всемирного банка являются 189 государств.

Иран: танцы и порка

Источник: GETTY IMAGES
Новость
Художник «надел» медицинскую маску на самое высокое здание Ирана

Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что министр промышленности Ирана Реза Рахмани заразился коронавирусом. Ранее заболели еще несколько иранских высокопоставленных политиков — вице-президент, замминистра здравоохранения и несколько парламентариев.

Иран — один из трех мировых очагов распространения заболевания после Китая и Южной Кореи и вторая страна после Китая по уровню смертности от коронавируса.

В среду власти страны сообщили еще о 15 смертельных случаях и 586 случаях заражения за последние сутки. Теперь число умерших в Иране составляет 92 человека.

522 человека из заболевших ранее полностью излечились, заявил представитель министерства здравоохранения Ирана.

Двоим иранцам грозит публичная порка и тюремное заключение после того, как в сети появилось видео, на которых видно, как они лижут решетки внутри религиозных святынь в Куме и Машхаде вопреки распоряжению властей соблюдать повышенные меры гигиены в публичных местах.

Человек в Куме сделал это со словами «я не боюсь коронавируса». По его словам, он хотел продемонстрировать, что Аллах не допустит заражения в местах поклонения.

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В Машхаде мужчина говорит, что лизнул решетку, чтобы вся инфекция досталась ему, и другие паломники могли без страха молиться и выполнять ритуалы.

По словам члена парламента Хасана Новрузи, нарушителям грозит наказание от двух месяцев до двух лет тюрьмы и до 74 ударов плетьми.

Между тем, иранские врачи и медсестры запустили в режиме онлайн танцевальный марафон, призывая коллег по всей стране последовать их примеру. По их словам, они танцуют в отделениях, где лежат пациенты с коронавирусом, чтобы поддержать их дух и создать хорошее настроение, которое просто необходимо для выздоровления.

Появившиеся в сети видеоролики танцующих медиков набрали сотни тысяч лайков и положительных комментариев.

Однако пока не ясно, как отреагируют на инициативу власти страны, так по иранским религиозным законам, танцы в общественных местах запрещены.

Олимпийский огонь не погаснет?

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио заявил в среду о введении дополнительных мер по охране здоровья спортсменов и зрителей во время эстафеты олимпийского огня.

В частности, будет ограничено число зрителей, которых допустят в места основных этапов эстафеты, где бегуны передают друг другу факел.

Источник: GETTY IMAGES

Будет также обеспечено всестороннее наблюдение за состоянием здоровья самих факелоносцев.

Каждая префектура, по территории которой будет пронесен олимпийский огонь, запланировала торжественные мероприятия, однако их график и масштаб теперь будут пересмотрены.

Беларусь

Пресс-служба минздрава Беларуси сообщает о шести подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в стране. Четверо заболевших находятся в Минске, двое — в Витебской области. Всего под наблюдением медиков находятся около 300 человек.

Сообщается также, что за время работы программы по тестированию на коронавирус белорусские врачи провели более пяти тысяч анализов.

Южная Америка

В аэропорту Буэнос-Айреса многие пассажиры ходят в защитных масках | Источник: Reuters

О первых случая коронавируса сообщают Аргентина и Чили.

43-летний аргентинец был обследован после возвращения из Италии, он находится в карантине в одной из больниц Буэнос-Айреса.

33-летний чилиец заразился в юго-восточной Азии, где провел целый месяц. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Франция: массовая кража масок

Источник: AFP 2020

Французское правительство вводит жесткие меры контроля за продажей и распределением медицинских масок и дезинфицирующего геля для рук.

Накануне две больницы в стране сообщили о недостаче 10 тысяч масок. По мнению властей, маски были украдены.

Пропали также около 1200 бутылок дезинфицирующего геля.

Запасы медицинских масок по всей стране подходят к концу, и власти настоятельно просят граждан подумать о тех, кому они действительно могут быть нужны, и не раскупать их, поддаваясь панике.

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17:36 (мск)© Ньюстюб
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