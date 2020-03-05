12:30 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Лжеминер» судов и больниц взял на себя вину за экстренно севшие самолеты
Как минимум два пассажирских самолета в России совершили экстренные посадки в начале марта 2020 года
Как выяснила
По оценке источников «Интерфакса», только в Москве
Анонимный злоумышленник, называющий себя обманутым клиентом криптобиржи Wex, рассказал
«В пятницу [28 февраля] послал мало сообщений, пять или шесть только по Питеру, но и о них умолчали. Теперь авиакомпании потеребонькаю и аэропорты», — ответил аноним на письмо, которое
Об этом же он сообщил в письме, пришедшем в среду на адрес Петродворцового районного суда Петербурга и опубликованного Объединенной
Самолет Airbus A320 компании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, 3 марта экстренно сел в Перми, подтвердили Интерфаксу в авиакомпании.
«На почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Перми», — заявили в
На борту были 114 пассажиров и шесть членов экипажа.
Airbus-330 «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву тоже 3 марта, внепланово приземлился в Хабаровске. Об этом РИА Новости сообщили в
В обоих случаях бомбы на борту не нашли.
Злоумышленник сообщил
В четверг, 5 марта, стало известно еще о двух случаях. Сначала источник Интерфакса сообщил, что неизвестные злоумышленники связались с экстренными службами и заявили об угрозе взрыва на борту самолета, выполняющего рейс из Москвы в Омск. Затем агентство, опять же ссылаясь на свой источник, передало, что поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета, следующего из Петербурга в Симферополь.
После этого, по данным Интерфакса, поступила еще одна угроза о взрыве на борту Airbus-320, летевшего из Москвы в Сыктывкар. Во всех трех случаях было принято решение не прерывать полет и следовать по назначению.
Первые два месяца власти не предпринимали
В итоге в России были последовательно заблокированы сервисы Startmail, Protonmail, Tutanota. Судя по сообщениям представителей двух последних сервисов, российские власти не обращались к ним за информацией о «лжеминере» до блокировки.
Примерно с середины января «лжеминер» перешел на российский Yandex. Судя по письмам, которые публикует Объединенная
Криптобиржа Wex, клиентом которой себя называет «лжеминер», была преемником криптовалютной торговой площадки
«Лжеминер» утверждает, что на Wex у него остались 120 биткоинов.
В одном из сообщений, в частности, указывалось, что письма будут приходить до тех пор, пока «Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи Wex» (цитата по Объединенной
Сам Малофеев ранее говорил