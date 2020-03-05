Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
12:30 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Лжеминер» судов и больниц взял на себя вину за экстренно севшие самолеты

Как минимум два пассажирских самолета в России совершили экстренные посадки в начале марта 2020 года из-за электронных писем о минировании.

Источник: AP 2020

Как выяснила Би-би-си, отправителем этих писем может быть тот же «лжеминер», который с конца прошлого года отправляет сообщения о бомбах, якобы заложенных в судах, детских садах, больницах и торговых центрах в разных городах России.

По оценке источников «Интерфакса», только в Москве из-за этих сообщений с конца ноября были эвакуированы около 1,7 млн человек.

Анонимный злоумышленник, называющий себя обманутым клиентом криптобиржи Wex, рассказал Би-би-си, что письма о минировании самолетов отправляет именно он.

«В пятницу [28 февраля] послал мало сообщений, пять или шесть только по Питеру, но и о них умолчали. Теперь авиакомпании потеребонькаю и аэропорты», — ответил аноним на письмо, которое Би-би-си отправила на один из его известных имейлов.

В сообщениях авиакомпаниям злоумышленник требует «подумать и перевести 120 биткоинов» на его кошелек до понедельника, 9 марта. Он также уточняет, что авиакомпании могут «скинуться в общий котел».

Об этом же он сообщил в письме, пришедшем в среду на адрес Петродворцового районного суда Петербурга и опубликованного Объединенной пресс-службой петербургских судов.

Источник: BBC News Русская служба

Самолет Airbus A320 компании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, 3 марта экстренно сел в Перми, подтвердили Интерфаксу в авиакомпании.

Новость
Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

«На почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Перми», — заявили в пресс-службе авиакомпании (цитата по «Интерфаксу»).

На борту были 114 пассажиров и шесть членов экипажа.

Airbus-330 «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву тоже 3 марта, внепланово приземлился в Хабаровске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании. На борту были 167 пассажиров и 14 членов экипажа.

В обоих случаях бомбы на борту не нашли.

Злоумышленник сообщил Би-би-си, что специально выбирает рейсы российских авиакомпаний с долгим перелетом.

В четверг, 5 марта, стало известно еще о двух случаях. Сначала источник Интерфакса сообщил, что неизвестные злоумышленники связались с экстренными службами и заявили об угрозе взрыва на борту самолета, выполняющего рейс из Москвы в Омск. Затем агентство, опять же ссылаясь на свой источник, передало, что поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета, следующего из Петербурга в Симферополь.

После этого, по данным Интерфакса, поступила еще одна угроза о взрыве на борту Airbus-320, летевшего из Москвы в Сыктывкар. Во всех трех случаях было принято решение не прерывать полет и следовать по назначению.

Как власти борются со лжеминированием

Первые два месяца власти не предпринимали каких-то видимых действий по борьбе с «лжеминером». Лишь с конца января 2020 года Роскомнадзор принялся блокировать в России иностранные почтовые сервисы, который использовал отправитель анонимных писем.

В итоге в России были последовательно заблокированы сервисы Startmail, Protonmail, Tutanota. Судя по сообщениям представителей двух последних сервисов, российские власти не обращались к ним за информацией о «лжеминере» до блокировки.

Новость
В России заблокируют рассылающий сообщения о «минировании» сервис

Примерно с середины января «лжеминер» перешел на российский Yandex. Судя по письмам, которые публикует Объединенная пресс-служба петербургских судов, для каждого лжеминирования он регистрирует новый почтовый ящик.

Откуда взялась цифра в 120 биткоинов

Криптобиржа Wex, клиентом которой себя называет «лжеминер», была преемником криптовалютной торговой площадки BTC-е. Оригинальный сервис закрылся в 2017 году, его преемник — в 2018-м. По данным РБК и Би-би-си, к управлению Wex могли иметь отношение структуры, близкие к православному предпринимателю Константину Малофееву.

«Лжеминер» утверждает, что на Wex у него остались 120 биткоинов.

С лета 2018 года торги на криптобирже Wex фактически не ведутся. | Источник: BBC News Русская служба

В одном из сообщений, в частности, указывалось, что письма будут приходить до тех пор, пока «Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи Wex» (цитата по Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга).

Сам Малофеев ранее говорил Би-би-си через своего представителя, что никогда не имел отношения к Wex. В феврале 2020 года его пресс-служба сообщила, что не может прокомментировать волну лжеминирований, поскольку это может помешать следствию. «Активное сотрудничество с органами не позволяет предоставлять комментарии по закону», — добавили в пресс-службе.

Би-би-си обратилась в «Аэрофлот» и S7 с просьбой уточнить содержание угроз о минировании, а также способ, которым они были переданы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Весенний щит" и сочинский меморандум: о чем будут говорить Путин и Эрдоган
Калифорния вводит режим ЧС из-за коронавируса, Эрдоган едет к Путину. Чт...
В России выявили новый случай заражения коронавирусом
В России меняют систему оплаты отпусков и декретов
Назван любимый фильм российских женщин
Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны
Шнуров высмеял слова протоиерея об образовании для девочек
В Австралии прошел дождь из рыбы
В Индонезии заметили орангутанга-альбиноса
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появился царь смартфонов за 100 тысяч Когда смартфон создан под камеру, а не наоборот.
Авто
Автомобиль с «супертелевизором» появится в Европе Китайская компания Byton объявила об амбициозных планах по завоеванию европейского рынка
Кино
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ» Звезды посетили мероприятие, в ходе которого были раскрыты некоторые подробности грядущей церемонии
Новости партнеров
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Популярные темы на «Детях»
Впечатления от Греты... 348
Стоит ли переплачивать за квартиру? 247
Благими намерениями 203
Фильм "Максим Перепелица". Что осталось за кадром 193
Леди
Ани Лорак обнажила идеальный пресс и подчеркнула тонкую талию на съемках клипа Певица показала шесть стильных образов.
Новости партнеров
Запрет на отчуждение территорий РФ вызвал бурную реакцию США
Пенсии вырастут
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь