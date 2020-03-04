Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
6Лучшие фотографии, снятые на iPhone в Ночном режиме
18:51 (мск), источник: РИА Новости

Житель Курской области по частям «украл» дом соседа

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Житель Курской области возводил постройки из украденных у соседа материалов, сообщили в региональном управлении МВД.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, мужчина на протяжении двух месяцев воровал строительные материалы с участка, расположенного через несколько улиц. Необходимые комплектующие он вытаскивал прямо из чужого дома.

«Полицейские нашли следы, оставленные злоумышленником, а также свидетелей, которые замечали подозрительного соседа. Но каждый раз он уверял их, что помогает хозяину, пока тот отсутствует», — рассказали в МВД.

Сообщается, что хозяин участка находился в это время в командировке. Вернувшись домой, он увидел почти разобранное здание и обратился в полицию.

В настоящий момент проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела.

Читайте также
 Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
'Мы не станем терпеть Москву'. Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Зеленский обвинил правительство в невыполнении обязательств
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Вспышка коронавируса: миру угрожает дефицит парацетамола
Три россиянина победили в конкурсе ночных фотографий на смартфон
«Спартак» играет с ЦСКА в Кубке России по футболу (трансляция)
Крупнейшая в мире акула подплыла к лодке туристов (видео)
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появился царь смартфонов за 100 тысяч Когда смартфон создан под камеру, а не наоборот.
Авто
Автомобиль с «супертелевизором» появится в Европе Китайская компания Byton объявила об амбициозных планах по завоеванию европейского рынка
Кино
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ» Звезды посетили мероприятие, в ходе которого были раскрыты некоторые подробности грядущей церемонии
Новости партнеров
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Популярные темы на «Детях»
И я про развод))) 437
Дом «Большие надежды» 320
Впечатления от Греты... 268
Любопытно 195
Леди
Алсу раскритиковали за мини-платье с одним рукавом Певица удивила фанатов.
Новости партнеров
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь