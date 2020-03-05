Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Конец света» из недр Земли Супервулкан в США готов взорваться?
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
11:47 (мск), источник: Интерфакс

В России коронавирусом заразился гражданин Италии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — В России подтвержден новый случай заражения коронавирусом COVID-19, заболел гражданин Италии, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:23 MSK, 05.03
95 124Инфицировано
3 254Скончалось
51 171Выздоровело
Источник: РИА "Новости"
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Чиновники сказали, что у итальянца болезнь протекает в легкой форме, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Лечение он получает по симптомам.

Эпидемиологическое расследование установило, что мужчина прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Его поместили в инфекционный бокс, рассказали в штабе. В каком городе он находится, не уточняется.

Это седьмой случай заражения коронавирусом в России. В конце января его выявили у граждан Китая в Тюмени и Чите. Оба с тех пор выздоровели и были выписаны. В Казани были изолированы три человека, заразившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Шестой случай был зафиксирован в Москве 2 марта — заразился побывавший в Италии в феврале сотрудник РФС Давид Беров.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 (данные ВОЗ от 05.03.2020)
Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
Коронавирус Covid-19
В России коронавирусом заразился гражданин Италии
В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом
Как компании защищаются от коронавируса
Вспышка коронавируса: в Италии закрывают школы, миру угрожает дефицит парацетамола
В России меняют систему оплаты отпусков и декретов
Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны
Назван любимый фильм российских женщин
В Индонезии заметили орангутанга-альбиноса
Шнуров высмеял слова протоиерея об образовании для девочек
В Австралии прошел дождь из рыбы
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появился царь смартфонов за 100 тысяч Когда смартфон создан под камеру, а не наоборот.
Авто
Автомобиль с «супертелевизором» появится в Европе Китайская компания Byton объявила об амбициозных планах по завоеванию европейского рынка
Кино
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ» Звезды посетили мероприятие, в ходе которого были раскрыты некоторые подробности грядущей церемонии
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Неудачная пластика превратила Королеву в невзрачную копию Темниковой
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Судьба российского Крыма решена американцами
Леди
Ани Лорак обнажила идеальный пресс и подчеркнула тонкую талию на съемках клипа Певица показала шесть стильных образов.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь