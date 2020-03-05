В России стали массово «минировать» самолеты. Нескольким лайнерам пришлось садиться из-за ложных угроз

Около восьми утра 5 марта из московского Шереметьева в Омск вылетел Airbus А320. Как только он набрал высоту, на электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение — борт заминирован. Несмотря на это, экипаж решил не менять курс и оказался прав — в 11 утра по московскому времени самолет благополучно приземлился в Омске.
Пока Airbus находился в пути, анонимные сообщения об угрозе взрыва получили еще два пассажирских самолета. Один из них (SSJ 100) летел из Москвы в Сыктывкар, другой (Airbus А319) — из Санкт-Петербурга в Симферополь. На борту последнего находилось 124 человека. Сначала экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Ростова-на-Дону, но в итоге рейс долетел до места назначения. В итоге все три самолета благополучно приземлились — все прошло в штатном режиме.
В два часа дня по Москве экстренные службы России получили четвертое за день анонимное сообщение о минировании пассажирского самолета. На этот раз целью стал самолет авиакомпании S7, который следовал из Владивостока в Новосибирск. При этом, когда угроза поступила, самолет уже находился в аэропорту Новосибирска.
В правоохранительных органах с самого начала считали, что «угроза, очевидно, носит ложный характер». Дело в том, что перед вылетами в аэропортах провели все необходимые процедуры: досмотрели пассажиров и проверили сами самолеты. Вероятность того, что на борту действительно спрятано взрывное устройство, была крайне невысока.
За два дня до этого службы безопасности не были так уверены в отсутствии угрозы. В 11 утра 3 марта на почту контактного центра авиакомпании S7 пришло анонимное сообщение о минировании их самолета, который в это время летел из Новосибирска в Москву. На борту находилось 114 пассажиров, и командир корабля решил в экстренном порядке садиться в Перми.
За несколько часов до этого экстренную посадку в Хабаровске совершил самолет «Аэрофлота». Airbus 330 направлялся из Владивостока в Москву, на борту находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа. В обоих случаях информация о минировании не подтвердилась.
Каждый раз «заминированные» самолеты встречали сотрудники экстренных служб аэропорта и силовых структур, но президента Владимира Путина об угрозе терактов не информировали.
3 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что об экстренных посадках главе государства докладывают, только если речь идет о подтвержденных случаях. После серии угроз Песков заявил, что президенту регулярно сообщают о «подобных событиях». Сейчас ФСБ ищет автора сообщений, но такая работа априори не может быть публичной, рассказал пресс-секретарь.
Нередко о бомбе в самолете сообщают опаздывающие на рейс пассажиры. В результате всех людей эвакуируют из салона, а самолет и багаж повторно досматривают. Но такие случаи, как правило, единичны. Если же сообщения о минировании поступают в большом количестве за короткое время, то, вероятно, речь идет о намеренной провокации.
Серия сообщений о минировании — вторая в России за последние пять месяцев. В конце 2019 года объектами угроз стали московские суды, школы, детские сады и торговые центры. Тогда из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах полиция эвакуировала больше миллиона человек. Кроме того, о минировании объектов сообщали в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. При этом каждый раз сообщения оказывались ложными.
RTVI выяснял, кто может стоять за этими угрозами.
По одной из версий, за некоторыми из них могли стоять торговцы криптовалютой, которые считают, что предприниматель Константин Малофеев имел отношение к захвату и разорению криптовалютной биржи Wex.
Они не раз упоминали в своих сообщениях фамилию бизнесмена и обещали продолжать рассылать угрозы, пока Малофеев не выплатит долг в 120 биткоинов.
Большинство угроз приходило по электронной почте. Отправителя таких сообщений выявить сложнее, чем злоумышленника, который звонит по телефону. Поэтому конкретных подозреваемых у правоохранителей так и не появилось. Тем не менее, в январе Роскомнадзор заблокировал нидерландский почтовый сервис Startmail.com и швейцарский сайт Protonmail.com. Затем такие же меры приняли еще в отношении трех почтовых сервисов. По данным ФСБ, именно оттуда шла рассылка ложных сообщений о минировании.
По Уголовному кодексу России, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, при котором могут погибнуть люди, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или лишением свободы на срок от шести до восьми лет (статья 207). Такое же наказание также предусмотрено за ложную угрозу о поджоге, нападении или любом другом террористическом акте.