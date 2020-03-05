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21:11 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Особый режим, по его словам, введен для городских служб — амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта.

Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Отныне граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию, гласит указ мэра.

Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.
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Московских работодателей обязали измерять температуру тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Собянин заявил, что полностью закрыть границы невозможно, поэтому столица вряд ли избежит новых случаев коронавируса. В то же время сейчас ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная, заверил градоначальник.

В Москве, по последним данным, официально зафиксирован один случай заражения коронавирусом — это житель столицы, вернувшийся в город с отдыха в Италии. Госпитализированы 24 человека, которые контактировали с ним, еще 83 помещены в карантин. Людей с подозрением на коронавирус отправляют в новую больницу в Коммунарке в Новой Москве.

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