Власти США обвинили сотрудника Group-IB

Действующий топ-менеджер российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США. По данным министерства юстиции страны, Кислицин может быть причастен к попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году. В Group-IB назвали действия американских властей недопустимыми.
Министерство юстиции США раскрыло подробности по делу российского хакера Евгения Никулина 2014 года, в котором одним из подозреваемых стал нынешний руководитель департамента сетевой безопасности российской Group-IB Никита Кислицин. О деле Евгения Никулина «Ъ» писал 30 марта 2018 года. Очередные слушания по делу назначены на 9 марта 2020 года. Согласно его материалам, Никита Кислицин обвиняется в сговоре для продажи e-mail адресов и хэш-паролей пользователей социальной сети Formspring в 2012 году, сообщает американское издание Cyberscoop.
По данным министерства юстиции США, Никита Кислицин якобы получил данные пользователей социальной сети и пытался продать эту информацию за €5,5 тыс., используя псевдонимы Dor Fyo и Udalite.
В Twitter-аккаунте @Udalite имя владельца аккаунта — «Никита К.», а также используется картинка профиля, «поразительно похожая» на картинку Кислицына на сайте Group-IB, указало Cyberscoop. Кроме того, на страницу @Udalite в Twitter ведет гиперссылка с имени Кислицина в программе мероприятия DEF CON в Москве в 2015 году.
Ни компания Group-IB, ни ее сотрудник Никита Кислицин не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящие судебное заседание в Сан-Франциско, заявили «Ъ» в Group-IB. Там подчеркнули, что расценивают такие действия как недопустимые и нарушающие права их сотрудника. В компании заявили, что обвинения в отношении Кислицина несостоятельны, в материалах дела не содержится никаких доказательств: исследовательская деятельность в отношении киберпреступности, которую вел Кислицин, не носила криминального характера.
Никита Кислицин работает в Group-IB с 2013 года, а события, которых касается указанное разбирательство, происходили около восьми лет назад, когда он был независимым исследователем по кибербезопасности и не имел никакого отношения к Group-IВ, отмечают в компании.
«Более того, представители компании Group-IB и, в частности, Никита Кислицин в 2013 году по личной инициативе встречались с сотрудниками министерства юстиции США для информирования их об исследовательской работе, связанной с андеграундом, которую в 2012 году проводил Никита Кислицин. После данного общения с представителями американских властей в адрес компании Group-IB, равно как и в адрес Никиты Кислицина не было официально направлено никаких дополнительных вопросов», — отмечают Group-IB.
По словам представителя компании, сейчас она ведет консультации с международными юристами для правовой оценки ситуации и принятия решения о дальнейших действиях.