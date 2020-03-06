На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

Все россияне, по данным оператора, являются членами экипажа.
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Ранее в Калифорнии зафиксировали первую смерть человека, вызванную коронавирусом.
Изначально лайнер направлялся в мексиканский город Энсенада, однако в среду компания приняла решение развернуть судно и направить его в
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане объявили в конце декабря прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. По мнению ученых, источником вируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в Ухане.
К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.
В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии. Вирус распространяется и в других странах Европы.
Российское правительство для борьбы с проникновением Covid-19 в страну ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.