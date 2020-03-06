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11:28 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей рассказал подробности убийства командира донбасского батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.

Источник: РИА "Новости"

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.

Сугерей утверждает, что осуществлял прикрытие этой операции. По его словам, девушке удалось заложить взрывное устройство, которое сработало, когда Толстых пришел на работу.

Михаил Толстых (Гиви) погиб в 2017 году в результате теракта. В Минобороны ДНР назвали это «продолжением террористической войны киевских властей против жителей Донбасса».

Как заявил в прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.

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