13:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Военно-строительные хищения
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей.
Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК “Строй Групп”» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу. Предприниматели обвиняются в особо крупном мошенничестве в сфере гособоронзаказа.
Павел Бабаев и Константин Лобода были задержаны сотрудниками ФСБ. ГСУ СКР возбудило в отношении их уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно предъявленному обвинению, руководство ООО «СК “Строй Групп”», а также неустановленные лица совершили махинации в период 2015—2019 годов при исполнении предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие
При этом договорные обязательства руководством ООО «СК “Строй Групп”» не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны.
После задержания и ареста обвиняемых Бабушкинским судом следователями были допрошены и представители оборонных предприятий, которые могли действовать в сговоре с фигурантами хищений. Для уточнения ущерба назначены
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сейчас устанавливается весь круг лиц, причастных к хищениям, в том числе руководители
СК «Строй Групп» принадлежит Павлу Бабаеву. Компания зарегистрирована в 2007 году. Уставный капитал — 67,1 млн руб. В 2015 году «Строй Групп», как сообщал «Ъ», выиграл тендер на 2,2 млрд руб. на реконструкцию производственных площадей Новосибирского авиазавода имени Чкалова (филиал ПАО «Компания “Сухой”»).
Николай Сергеев