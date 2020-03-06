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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Военно-строительные хищения

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК “Строй Групп”» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу. Предприниматели обвиняются в особо крупном мошенничестве в сфере гособоронзаказа.

Павел Бабаев и Константин Лобода были задержаны сотрудниками ФСБ. ГСУ СКР возбудило в отношении их уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно предъявленному обвинению, руководство ООО «СК “Строй Групп”», а также неустановленные лица совершили махинации в период 2015—2019 годов при исполнении предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011−2020 годы» контрактов.

При выполнении 11 договоров ими, по версии следствия, были похищены бюджетные средства на сумму порядка 3 млрд руб. путем их вывода на счета аффилированных юридических лиц. С последними, считает следствие, были заключены фиктивные контракты.

При этом договорные обязательства руководством ООО «СК “Строй Групп”» не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны.

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После задержания и ареста обвиняемых Бабушкинским судом следователями были допрошены и представители оборонных предприятий, которые могли действовать в сговоре с фигурантами хищений. Для уточнения ущерба назначены финансово-экономические экспертизы.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сейчас устанавливается весь круг лиц, причастных к хищениям, в том числе руководители фирм-однодневок, через которые проводились операции по выводу похищенных средств за рубеж.

СК «Строй Групп» принадлежит Павлу Бабаеву. Компания зарегистрирована в 2007 году. Уставный капитал — 67,1 млн руб. В 2015 году «Строй Групп», как сообщал «Ъ», выиграл тендер на 2,2 млрд руб. на реконструкцию производственных площадей Новосибирского авиазавода имени Чкалова (филиал ПАО «Компания “Сухой”»).

Николай Сергеев

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