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14:39 (мск), источник: РИА Новости

Террористы-смертники устроили взрыв у посольства США в Тунисе

КАИР, 6 мар — РИА Новости. Два террориста устроили взрыв около посольства США в районе Бухейра столицы Туниса, сообщила радиостанция Mosaique FM.

Уточнялось, что они передвигались на мотоцикле и привели в действие «пояса смертников» около патруля. Оба погибли.

В результате нападения пять сотрудников органов безопасности получили ранения разной степени тяжести. На место прибыли машины скорой помощи.

В стране с июня 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Его ввели после теракта на курорте Эль-Кантауи в провинции Сус. Тогда погибли 40 человек. Также боевики напали на Национальный музей Бардо в столице страны.

В ноябре того же года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.

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