Local media says, terrorist blew himself up while riding a motorcycle, targeting a security patrol near the #US Embassy in #Tunisia pic.twitter.com/2DDH8KcLiX— EHA News (@eha_news) March 6, 2020
14:39 (мск), источник: РИА Новости
Террористы-смертники устроили взрыв у посольства США в Тунисе
КАИР, 6 мар — РИА Новости. Два террориста устроили взрыв около посольства США в районе Бухейра столицы Туниса, сообщила радиостанция Mosaique FM.
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