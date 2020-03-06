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15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

СБУ открестилась от раскрывшего подробности убийства Гиви агента

Служба безопасности Украины открестилась от агента Олега Сугерея, который ранее раскрыл подробности убийства командира батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. Заявление опубликовано на Facebook-странице ведомства.

«Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины», — сообщила СБУ и призвала журналистов не распространять ложную информацию и тщательнее проверять свои источники.

Ранее журналист Юрий Бутусов опубликовал интервью с Сугерем, заявив, что тот как сотрудник СБУ был заброшен в Донецк. Сугерей рассказал, что после убийства командира Арсения Павлова («Моторолы») Толстых боялся выходить из дома. Поэтому ему «привозили» женщин. Именно так в окружение Гиви проникла некая блондинка и заложила взрывчатку, на которой подорвался Толстых. Сугерей осуществлял прикрытие, СБУ планировала операцию два года.

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете, где была заложена бомба.

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