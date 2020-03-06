15:48 (мск), источник: Lenta.Ru
СБУ открестилась от раскрывшего подробности убийства Гиви агента
Служба безопасности Украины открестилась от агента Олега Сугерея, который ранее раскрыл подробности убийства командира батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. Заявление опубликовано на
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