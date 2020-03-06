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17:44 (мск), источник: ИА REGNUM

Сильный ветер сорвал крышу здания в Махачкале: есть пострадавшие

Сильный ветер частично сорвал крышу здания одной из фирм в городе Махачкале.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, сообщили ИА REGNUM 6 марта в пресс-службе МЧС России по Дагестану.

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«От очевидца поступила информация о том, что в Махачкале на углу проспекта Акушинского и улицы Хуршилова частично сорвало крышу здания фирмы “АС”. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали две женщины», — сказано в сообщении.

На место происшествия направлены спасатели и бригада скорой помощи. Информация уточняется.

Отметим, что сегодня в Дагестане объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального МЧС, с 15:00 до 18:00 в прибрежных и других районах республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 25 метров в секунду.

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