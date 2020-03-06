17:44 (мск), источник: ИА REGNUM
Сильный ветер сорвал крышу здания в Махачкале: есть пострадавшие
Сильный ветер частично сорвал крышу здания одной из фирм в городе Махачкале.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, сообщили ИА REGNUM 6 марта в
«От очевидца поступила информация о том, что в Махачкале на углу проспекта Акушинского и улицы Хуршилова частично сорвало крышу здания фирмы “АС”. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали две женщины», — сказано в сообщении.
На место происшествия направлены спасатели и бригада скорой помощи. Информация уточняется.
Отметим, что сегодня в Дагестане объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального МЧС, с 15:00 до 18:00 в прибрежных и других районах республики ожидается усиление