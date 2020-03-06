20:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Слезкины улики
Сбежавшая за границу следователь обвинила руководство СКР в коррупции.
Как стал известно «Ъ», Басманный райсуд Москвы отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве. Защита считает невозможным дальнейшее судебное разбирательство, так как вскрылись факты сговора опознавших господина Тузова как организатора преступления свидетелей со следователем СКР Марией Слезкиной, которая вела его дело и потом вымогала у обвиняемого €2 млн. Сейчас уже бывшая следователь находится в международном розыске, но это не помешало ей написать заявление в Генпрокуратуру и своим
Защитники Юрия Тузова потребовали вернуть материалы уголовного дела в прокуратуру для устранения вскрывшихся в ходе судебного следствия нестыковок и грубых нарушений УПК, которые, по их мнению, не позволяют вынести приговор.
Как пояснила «Ъ» адвокат Мария Ярош, суд до сих пор так и не дал оценку предоставленным данным о том, что господин Тузов просто не мог организовать похищение бизнесмена Павла Сурина. Как рассказывал «Ъ», между ними произошел конфликт
И это подтверждалось справками от авиакомпании, но наличие алиби
Теперь же выяснилось, что рассыпалось и последнее доказательство стороны обвинения в причастности господина Тузова к организации похищения — опознание бизнесмена одним из исполнителей преступления, неработающим жителем Чечни Виситом Ингаевым.
Оказалось, что участвовавший в опознании понятой Эрдни Сангаджиев оказался давним знакомым следователя ГУ СКР по Москве Марии Слезкиной, которая проводила процедуру, то есть заинтересованным лицом. Однако во время опознания свидетель об этом не сообщил, а решился рассказать лишь при допросе в Басманном суде, заявив, что «очень сожалеет» об этом. Это, кстати, подтвердил и второй понятой Илья Гречко. Он рассказал о еще одном грубейшем нарушении УПК при опознании.
Уже после того, как Юрий Тузов и два статиста заняли свои места в кабинете и взяли в руки листы с цифрами, следователь Слезкина вышла вместе с адвокатом Ингаева. Их не было около 20 минут, после чего вернулась только молодая
«Действия следователя явно указывали на ее заинтересованность в формировании доказательств с обвинительным уклоном в отношении Юрия Васильевича (Тузова.— “Ъ”)», — заявила «Ъ» госпожа Ярош, особо отметив, что еще во время предварительного следствия тот же Висит Ингаев признался, что перед опознанием Мария Слезкина показала ему фотографию «рыбного короля» и пояснила, где он стоит.
Однако, как поясняют адвокаты, председательствующая на процессе судья Евгения Николаева отказала исключить не выдерживающий никакой критики протокол опознания обвиняемого Тузова из числа доказательств, мотивируя это тем, что оценка показаниям свидетелей будет дана позже.
В них она утверждает, что взятку требовала по указанию своих непосредственных руководителей — уже бывшего начальника ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова и двух офицеров из СУ СКР по Центральному округу столицы.
Стоит отметить, что генерал Дрыманов уже находится на скамье подсудимых по обвинению в получении двух взяток, причем одной из них — от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). И на 18 марта назначено оглашение ему приговора. Между тем двое остальных сотрудников СКР, которых упомянула беглая
По данным источников «Ъ», по заявлениям ведет проверку центральный аппарат надзорного ведомства и подчиненные преемника Александра Дрыманова на посту начальника столичного главка СКР Андрея Стрижова.
Кстати, в отличие от сотрудников СКР, сам Юрий Тузов добровольно прошел детектор лжи, который подтвердил его невиновность.
Все эти факторы стали основанием для того, чтобы защита господина Тузова потребовать возврата его дела в прокуратуру. Однако судья Евгения Николаева отказала в этом без объяснения причин.
Напомним, мурманский рыбопромышленник был задержан в конце 2017 года за похищение гендиректора ООО «Лоджистикс-Москва» Павла Сурина и вымогательство 400 млн руб.
Бизнесмен находился в «Бутырке», когда у него Марина Слезкина стала вымогать €2 млн в обмен на изменение ему меры пресечения на домашний арест и непривлечение к уголовной ответственности его сына.
Подельников следователя схватили с поличным и позже осудили, но сама Мария Слезкина успела уволиться из СКР и уехать на Украину.
Между тем Юрий Тузов после года в СИЗО и резкого ухудшения здоровья был отпущен под домашний арест. Вскоре дело в отношении него как организатора и шести предполагаемых исполнителей с формулировками, написанными еще Марией Слезкиной, было направлено в суд.
Сергей Сергеев