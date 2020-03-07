Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Два миллиона рублей авансомРоссийской продавщице по ошибке увеличили зарплату в 87 раз
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
6Лучшие фотографии, снятые на iPhone в Ночном режиме
09:40 (мск), источник: Московский комсомолец

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Российский предприниматель потерял 400 млн долларов после падения бумаг его компании в Лондоне.

Источник: РИА "Новости"

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова после его объявления о лейкемии за день стремительно сократилось — на 400 млн долларов (22,9%), пишет Forbes. Это случилось после падения бумаг TCS Group, стоимость которых достигла отметки 17 долларов.

В результате снижения котировок состояние основного акционера компании, Олега Тинькова, по данным издания, сократилось до 2,1 млрд долларов.

Ранее Минюст США заявил, что в 2013 году, когда Олег Тиньков отказался от американского гражданства, он занизил свой доход при подаче налоговой декларации, скрыв более чем 1 млрд долларов.

6 марта 2020 года Тиньков сообщил, что осенью прошлого года у него была диагностирована острая форма лейкемии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Ученые в Китае обнаружили изменения симптомов коронавируса
Курскую "Красу полиции" затравили из-за внешности
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки
Прокуратура нашла нарушения в свадьбе дочери министра Татарстана
Нурмагомедов пнул пояс соперника во время битвы взглядов
Ученый рассказал о стремительном изменении климата в России
Сбежавшая за границу следователь обвинила руководство во взятках
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Зависимость от соцсетей 151
Что за праздник - 8 марта? 147
ВНИМАНИЕ ! 119
Самоизоляция 85
Кино
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Ведущая проработала на канале более 20 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Пугающая находка: что обнаружили на Марсе (фото)
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь