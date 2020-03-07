09:40 (мск), источник: Московский комсомолец
Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн
Российский предприниматель потерял 400 млн долларов после падения бумаг его компании в Лондоне.
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова после его объявления о лейкемии за день стремительно сократилось — на 400 млн долларов (22,9%), пишет Forbes. Это случилось после падения бумаг TCS Group, стоимость которых достигла отметки 17 долларов.
В результате снижения котировок состояние основного акционера компании, Олега Тинькова, по данным издания, сократилось до 2,1 млрд долларов.
Ранее Минюст США заявил, что в 2013 году, когда Олег Тиньков отказался от американского гражданства, он занизил свой доход при подаче налоговой декларации, скрыв более чем 1 млрд долларов.
6 марта 2020 года Тиньков сообщил, что осенью прошлого года у него была диагностирована острая форма лейкемии.