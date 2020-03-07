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04:58 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили об арестах в саудовской королевской семье

Брат и племянник короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда — Ахмад бен Абдель Азиз Аль Сауд и Мухаммед бен Наиф задержаны в пятницу по обвинению в измене. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2020

Источники катарского телеканала «Аль-Джазира» в канцелярии саудовского дворца также утверждают, что со среды происходят задержания членов королевской семьи. Однако никаких имен они не назвали.

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В 2015 году король Сальман назначил принца Мухаммеда бен Наифа наследником престола и заместителем премьер-министра королевства. Однако в июне 2017 года король сменил наследника, назначив вместо племянника своего сына — Мухаммеда бен Сальмана. В СМИ появилась информация о домашнем аресте Мухаммеда бен Наифа. Однако официальные власти королевства опровергли эти сообщения.

В ноябре 2017 года, примерно полгода спустя после смены наследников, Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с Мухаммедом бен Сальманом поместил под стражу в гостиницу Ritz Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в коррупции. Большинство из них пошли на сделку, согласившись передать государству часть активов в счет причиненного ущерба.

Марианна Беленькая

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