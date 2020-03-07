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05:43 (мск), источник: Lenta.Ru

У 21 пассажира круизного лайнера в США обнаружили коронавирус

У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, обнаружен коронавирус, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает РИА Новости.

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55 866Выздоровело
Источник: AP 2020

Всего на борту находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа из 54 стран. Среди них четверо россиян, они являются членам экипажа.

На данный момент тесты были сделаны 46 находящимся на лайнере.

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В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3460 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 7 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

В феврале круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался у берегов Японии, после чего на судне был объявлен двухнедельный карантин. Это произошло после того, как у некоторых пассажиров, находящихся на борту, были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиянина. Коронавирус был выявлен у 705 человек.

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