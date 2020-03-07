14:15 (мск), источник: Lenta.Ru
Альфа-банк массово заблокировал карты россиян
Россияне массово остались без карт
Утром 7 марта некоторые клиенты
В ответ на сообщения во «ВКонтакте» и Twitter представители кредитной организации отвечали, что блокировка вызвана компрометацией некоторых карт — якобы произошла утечка данных об их владельцах.
Пострадавших заверили, что все заблокированные карты будут перевыпущены и доставлены в отделения в течение одного рабочего дня.
«Убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем», — рассказали «Ленте.ру» в
В прошлом году произошло сразу несколько случаев утечки персональных данных клиентов банков. Впоследствии они оказывались в свободном доступе или продавались на черном рынке. Кредитные организации заверяли, что принимают меры для недопущения повторения ситуаций.