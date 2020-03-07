Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Два миллиона рублей авансомРоссийской продавщице по ошибке увеличили зарплату в 87 раз
Фоторепортажи
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Альфа-банк массово заблокировал карты россиян

Россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации. Сообщения о проблемах клиентов стали появляться в социальной сети «ВКонтакте», внимание на них обратило издание Baza.

Источник: РИА "Новости"

Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с невозможностью совершить оплату картой. Также их карты перестали отображаться в мобильном приложении. При этом, по их утверждениям, банк не уведомил о проблемах заранее.

Читайте также
В Госдуме указали на риск утечки данных из-за проекта о цифровом профиле

В ответ на сообщения во «ВКонтакте» и Twitter представители кредитной организации отвечали, что блокировка вызвана компрометацией некоторых карт — якобы произошла утечка данных об их владельцах.

Пострадавших заверили, что все заблокированные карты будут перевыпущены и доставлены в отделения в течение одного рабочего дня.

«Убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе банка.

В прошлом году произошло сразу несколько случаев утечки персональных данных клиентов банков. Впоследствии они оказывались в свободном доступе или продавались на черном рынке. Кредитные организации заверяли, что принимают меры для недопущения повторения ситуаций.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Россиянка попросила Путина взять ее замуж
Самая красивая женщина в мире показала грудь
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Сделавшая Путину предложение актриса рассказала о себе
Прокуратура нашла нарушения в свадьбе дочери министра Татарстана
Ученый рассказал о стремительном изменении климата в России
Зеленский назвал сроки выхода Киева из переговоров по Донбассу
Нурмагомедов пнул пояс соперника во время битвы взглядов
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Зависимость от соцсетей 153
Что за праздник - 8 марта? 147
ВНИМАНИЕ ! 119
Самоизоляция 96
Кино
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Ведущая проработала на канале более 20 лет
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Популярные темы на «Детях»
Трагедия на день рождения блогера-фармацевта 414
Наездник и лошадь 327
Учитель оставил ребёнка после уроков в наказание. 147
А какие сейчас стипендии? 130
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь