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15:21 (мск), источник: РИА Новости

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

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101 800Инфицировано
3 460Скончалось
55 866Выздоровело
Источник: РИА Новости

«Трое больных — в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной — в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие в последнее время посещали Италию. Сейчас всех их госпитализировали в инфекционные боксы.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение», — говорится в сообщении.

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Как рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, все трое заболевших изолированы и получают необходимое лечение.

В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14. Ранее сообщалось о двух гражданах Китая, которых уже выписали из больницы, трех россиянах, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess, одном итальянце и еще семи гражданах России, приехавших из Италии.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 101 тысячу.

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