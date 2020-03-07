#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020
18:36 (мск), источник: ТАСС
СМИ: обрушившаяся в Китае гостиница использовалась как здание для карантина
ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Обрушившаяся в субботу гостиница в провинции Фуцзянь на востоке Китая использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. Об этом сообщил в субботу информационный портал Sina.
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