Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

По ее словам, в суд поедут только юристы. Она также рассказала, что согласно расписанию судебных дел, процесс может затянуться до осени.
Официально объявлено расписание судебных заседаний, они запланированы на март, июнь и даже на осень. Безусловно, это будет долгий процесс — там сложное обвинение и большой объем материалов.
Напомним, суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. Национальная прокуратура Нидерландов в начале февраля предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу: украинца Леонида Харченко (позывной «Крот»), россиянина Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), россиянина Олега Пулатова (позывные «Гюрза» и «Халиф»), россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова, позывной «Стрелок»).
Рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777−200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса «Бук», с помощью которого был сбит самолет.
Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России.
Власти России отрицают причастность к катастрофе.