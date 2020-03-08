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10:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.

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По ее словам, в суд поедут только юристы. Она также рассказала, что согласно расписанию судебных дел, процесс может затянуться до осени.

Официально объявлено расписание судебных заседаний, они запланированы на март, июнь и даже на осень. Безусловно, это будет долгий процесс — там сложное обвинение и большой объем материалов.
Елена Кутьина
адвокат
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Напомним, суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. Национальная прокуратура Нидерландов в начале февраля предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу: украинца Леонида Харченко (позывной «Крот»), россиянина Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), россиянина Олега Пулатова (позывные «Гюрза» и «Халиф»), россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова, позывной «Стрелок»).

Рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777−200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса «Бук», с помощью которого был сбит самолет.

Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России.

Власти России отрицают причастность к катастрофе.

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