Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
15:47 (мск), источник: РИА Новости

В России выявили три новых случая коронавируса

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 08.03
105 836Инфицировано
3 558Скончалось
58 359Выздоровело
Источник: РИА Новости

По одному заболевшему выявили в Калининградской, Белгородской и Московской областях.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели ездили в Италию.

Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — добавили в штабе.

Всего в России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 14 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы.

Ранее на этой неделе в Москве ввели режим повышенной опасности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Так, граждане, вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи заболевания, обязаны сообщить на горячую линию о своем приезде. После возвращения из неблагоприятных по коронавирусу государств москвичи должны соблюдать двухнедельный карантин.

По последним данным, в материковом Китае число зараженных превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, выздоровели более 57 тысяч.

По данным ВОЗ, за пределами КНР умерли 335 человек.

Общее количество заболевших в мире превысило сто тысяч человек.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Читайте также
Московские больницы переведены в режим повышенной готовности
Во время загрузки произошла ошибка.
7 марта© Ньюстюб
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 12:00 мск, 08.03
Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
 'Восставший из мертвых' идет в президенты США, но погубит Украину
'Это сейчас единственное оружие'. Мифы и правда о коронавирусе
Коронавирус Covid-19
В России выявили три новых случая коронавируса
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США
В России выявили шесть новых случаев коронавируса
Объяснены обязанности первой леди России
Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
Чемпион ОИ рассказал о губительном влиянии Губерниева на биатлон
Тест: угадайте женщину по фрагменту фотографии
Зеленский: переговоры с Путиным идут очень сложно
Как люди: немка создала необычные портреты собак (фото)
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Тема про налоги 202
Что за праздник - 8 марта? 153
В преддверии женского дня 141
ВНИМАНИЕ ! 127
Кино
Новые модные: 10 молодых актрис, которые нас восхищают Красивые, дерзкие, перспективные и не такие, как все — перед вами самые необычные молодые актрисы современного телевидения, на которых стоит обратить внимание
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Ультиматум Турции вызвал гневный ответ Кремля
Американцы решили судьбу российского Крыма
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Новости партнеров
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь