15:47 (мск), источник: РИА Новости
В России выявили три новых случая коронавируса
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
По одному заболевшему выявили в Калининградской, Белгородской и Московской областях.
Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели ездили в Италию.
Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — добавили в штабе.
Всего в России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 14 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы.
Ранее на этой неделе в Москве ввели режим повышенной опасности
По данным ВОЗ, за пределами КНР умерли 335 человек.
Общее количество заболевших в мире превысило сто тысяч человек.