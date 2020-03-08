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18:02 (мск), источник: Известия

В депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции

Департамент здравоохранения Москвы ответил на часто задаваемые вопросы о правилах отбывания карантина в связи с коронавирусом. Разъяснения опубликованы на сайте ведомства в воскресенье, 8 марта.

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Соблюдать режим самоизоляции даже при отсутствии симптомов необходимо тем, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции, заявили в ведомстве. При необходимости больничного им нужно позвонить на «горячую линию» депздрава, при наличии ОРВИ вызвать врача на дом.

Во время карантина нельзя покидать место жительства, в том числе ходить на учебу и работу.
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Родственники находящегося на карантине человека, которые не ездили в другие страны, не должны соблюдать режим изоляции, если он не болен. Однако на период карантина им рекомендовано по возможности воздерживаться от контактов. В департаменте напомнили, что риск инфицирования снижается при соблюдении гигиенических мер — ношении маски, частом проветривании и мытье рук и использовании индивидуальной посуды. При этом посещать пациента, изолированного в больнице, родным запрещено, но они могут передать ему продукты и личные вещи.

6 марта «Известия» задали ряд вопросов о правилах отбывания карантина сотрудникам «горячей линии» столичного депздрава. Они объяснили, что самоизоляция не подразумевает полного запрета на выход из дома.

Человек может, например, выгулять собаку или вынести мусор, но это нужно делать в медицинской маске и ни с кем не контактировать.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.

Согласно указу мэра, режим самоизоляции включает запрет на посещение работы, учебы и требование минимизировать посещение общественных мест.

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В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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Источник:©Аргументы и факты
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