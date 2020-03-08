В депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции

Соблюдать режим самоизоляции даже при отсутствии симптомов необходимо тем, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции, заявили в ведомстве. При необходимости больничного им нужно позвонить на «горячую линию» депздрава, при наличии ОРВИ вызвать врача на дом.
Родственники находящегося на карантине человека, которые не ездили в другие страны, не должны соблюдать режим изоляции, если он не болен. Однако на период карантина им рекомендовано по возможности воздерживаться от контактов. В департаменте напомнили, что риск инфицирования снижается при соблюдении гигиенических мер — ношении маски, частом проветривании и мытье рук и использовании индивидуальной посуды. При этом посещать пациента, изолированного в больнице, родным запрещено, но они могут передать ему продукты и личные вещи.
6 марта «Известия» задали ряд вопросов о правилах отбывания карантина сотрудникам «горячей линии» столичного депздрава. Они объяснили, что самоизоляция не подразумевает полного запрета на выход из дома.
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.
Согласно указу мэра, режим самоизоляции включает запрет на посещение работы, учебы и требование минимизировать посещение общественных мест.