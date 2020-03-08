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8 марта, источник: Интерфакс

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Африке

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — В Египте в воскресенье скончался пациент, зараженный коронавирусом Covid-2019, что стало первым случаем гибели от этого заболевания в Африке, сообщает ливанское издание Daily Star со ссылкой на миндзрав Египта.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 08.03
105 836Инфицировано
3 558Скончалось
58 359Выздоровело
Источник: AFP 2020

Скончавшийся — 60-летний турист из ФРГ, которого обследовали 6 марта в больнице Хургады. Однако он отказался отправиться в карантин в специальное медицинское учреждение, а затем его состояние резко ухудшилось.

Daily Star напоминает, что ранее в Египте диагностировали три случая заболевания коронавирусом, хотя один из пациентов — гражданин КНР — уже выздоровел.

Также накануне миндзрав Египта объявил о 45 возможных случаях заражения вирусом на круизном судне, которое курсирует по Нилу. Всего на борту судна 171 человек — 101 иностранец и 70 членов экипажа.

Ранее за пределами Египта были подтверждены шесть случаев заболевания коронавирусом у лиц, прибывших с египетской территории.

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