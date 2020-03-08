Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Африке

Скончавшийся — 60-летний турист из ФРГ, которого обследовали 6 марта в больнице Хургады. Однако он отказался отправиться в карантин в специальное медицинское учреждение, а затем его состояние резко ухудшилось.
Daily Star напоминает, что ранее в Египте диагностировали три случая заболевания коронавирусом, хотя один из пациентов — гражданин КНР — уже выздоровел.
Также накануне миндзрав Египта объявил о 45 возможных случаях заражения вирусом на круизном судне, которое курсирует по Нилу. Всего на борту судна 171 человек — 101 иностранец и 70 членов экипажа.
Ранее за пределами Египта были подтверждены шесть случаев заболевания коронавирусом у лиц, прибывших с египетской территории.