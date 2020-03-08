Власти Франции рекомендовали отменить все мероприятия с более чем 1 тыс. участников

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Любые публичные собрания, рассчитанные на более чем 1 тыс. участников, должны быть отменены, в зонах распространения вируса это касается любых мероприятий. Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения Франции Оливье Веран на пресс-конференции по итогам заседания Совета по обороне и национальной безопасности с участием президента страны Эмманюэля Макрона.
«Все собрания запрещаются по решению префекта в зонах повышенной вирусной активности вроде департаментов Уаза и Юра. На национальном уровне все собрания свыше 1 тыс. участников теперь запрещены. Префекты и министерства повторно создадут списки мероприятий, которые будут считаться, как полезные для жизни нации», — заявил Веран.
Министр уточнил, что в эти списки войдут как манифестации, так и различные состязания, и поездки на общественном транспорте.
Он констатировал, что «пропорциональные и дифференцированные» меры изоляции дают положительный эффект для предотвращения распространения коронавируса и добавил, что считает правильным локальное закрытие детских садов и школ в потенциально уязвимых районах.
Веран подчеркнул, что пока страна находится еще во второй стадии борьбы с распространением инфекции, а именно на пути предотвращения ее распространения по территории, и пока речь не идет о последней — третьей — стадии, подразумевающей эпидемию и жесткие ответные меры.
Телемедицина и ограниченные посещения
Веран также заявил о намерении подписать вступающий в силу с понедельника декрет о расширении доступа к удаленным консультациям с врачами, «чтобы защитить и упростить их работу». Он заявил о желании расширить количество платформ, на которых были бы доступны такие услуги. Министр объявил об отмене обязательного перед переходом на удаленное общение личного визита к лечащему врачу, если подобный осмотр уже проводился в последние 12 месяцев. «Таким образом, каждый пациент на своей территории сможет получить доступ к телемедицине при необходимости», — заключил он.
Министр отметил, что власти ради снижения риска передачи коронавируса «не рекомендуют навещать пожилых людей», за исключением крайних случаев.
По этой же причине запрещены любые групповые визиты в дома престарелых — только один член семьи сможет зайти на территорию, чтобы пообщаться с родственником. Дети и больные не допускаются. Также в подобных учреждениях с пятницы действует режим усиленного обеспечения гигиены.
«В пятницу премьер-министр [Эдуар Филипп] объявил о введении “белого плана” в больницах по всей Франции (предусматривает экстренный вызов в смену всего медперсонала и изменение графика несрочных операций — прим. ТАСС), — напомнил Веран. — Я же подписал декрет, отменяющий ограничение на количество дополнительных рабочих часов персонала в больницах, чтобы им было проще обеспечивать непрерывность медицинских услуг в этой исключительной ситуации».
По последним данным санитарно-медицинского агентства Sante publique France, число случаев заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными.
В Аяччо — крупнейшем городе острова Корсика и административном центре департамента Южная Корсика — из-за угрозы распространения коронавируса на две недели были закрыты все школы и запрещены собрания численностью более 50 человек, спортивные состязания будут проходить без зрителей. К настоящему моменту в этом городе с населением примерно 70 тыс. человек зафиксировано 23 случая заражения, всего по острову — 28 случаев.