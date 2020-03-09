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00:53 (мск), источник: Интерфакс

Свыше 500 случаев заражения коронавирусом выявили в США

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — В США зарегистрировано 512 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 21 человек скончался, сообщает телеканал CNN со ссылкой на подсчеты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и местных властей.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 08.03
105 836Инфицировано
3 558Скончалось
58 359Выздоровело
Источник: AFP 2020

В это число входят 49 американцев с коронавирусом, вернувшихся в США из-за границы — трое из китайского Уханя и 46 с круизного лайнера Diamond Princess. Непосредственно на территории Соединенных Штатов было выявлено 442 случая в 33 штатах и округе Колумбия. 21 заболевший с лайнера Grand Princess, стоящего на карантине возле Калифорнии, в статистику не входит.

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В штате Вашингтон зарегистрировано наибольшее количество заболевших — по состоянию на утро 8 марта сообщается о 115 случаях. За ним идет штат Нью-Йорк — 105 случаев. Большинство смертей — 18 — зафиксировано в штате Вашингтон, два во Флориде и один в Калифорнии.

На фоне распространения инфекции к настоящему моменту уже в восьми американских штатах введено чрезвычайное положение: Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Кентукки, Мэриленд, Юта и Орегон.

CNN уточняет, что в указанное число включены официально подтвержденные и «предполагаемые» случаи, о которых сообщают местные власти. Случаи считаются «предполагаемыми», пока они не будут подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

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