Свыше 500 случаев заражения коронавирусом выявили в США

В это число входят 49 американцев с коронавирусом, вернувшихся в США из-за границы — трое из китайского Уханя и 46 с круизного лайнера Diamond Princess. Непосредственно на территории Соединенных Штатов было выявлено 442 случая в 33 штатах и округе Колумбия. 21 заболевший с лайнера Grand Princess, стоящего на карантине возле Калифорнии, в статистику не входит.
В штате Вашингтон зарегистрировано наибольшее количество заболевших — по состоянию на утро 8 марта сообщается о 115 случаях. За ним идет штат Нью-Йорк — 105 случаев. Большинство смертей — 18 — зафиксировано в штате Вашингтон, два во Флориде и один в Калифорнии.
На фоне распространения инфекции к настоящему моменту уже в восьми американских штатах введено чрезвычайное положение: Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Кентукки, Мэриленд, Юта и Орегон.
CNN уточняет, что в указанное число включены официально подтвержденные и «предполагаемые» случаи, о которых сообщают местные власти. Случаи считаются «предполагаемыми», пока они не будут подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.