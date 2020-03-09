12:46 (мск), источник: ТАСС
СМИ: в Хартуме совершено покушение на премьер-министра Судана
КАИР, 9 марта. /ТАСС/ — Телеканал Al Arabiya сообщает, что в центре суданской столицы был подорван его автомобиль.
Неизвестные совершили в понедельник покушение на
По информации осведомленных источников в суданской столице, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль.
По информации его источников в суданской столице, легкое ранение получил один человек из числа сопровождавших премьера. Незначительно были повреждены оба автомобиля кортежа Хамдука.