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12:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Хартуме совершено покушение на премьер-министра Судана

КАИР, 9 марта. /ТАСС/ — Телеканал Al Arabiya сообщает, что в центре суданской столицы был подорван его автомобиль.

Источник: AP 2020

Неизвестные совершили в понедельник покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации осведомленных источников в суданской столице, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль.

Политик, по поступающим сведениям, не пострадал.

Премьер-министр перевезен в безопасное место, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации его источников в суданской столице, легкое ранение получил один человек из числа сопровождавших премьера. Незначительно были повреждены оба автомобиля кортежа Хамдука.

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