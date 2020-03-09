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14:07 (мск), источник: Lenta.Ru

В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

На первом заседании в Нидерландах были представлены судьи, которые будут выносить вердикт. После этого были оглашены принципы слушаний, на первом этапе которых решат процедурные вопросы.

Сам процесс будет длиться как минимум несколько лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты вместе с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов провели высококлассную работу по сбору доказательств.

Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек.
Владимир Зеленский
президент Украины

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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