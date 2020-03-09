14:07 (мск), источник: Lenta.Ru
В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17. Об этом сообщает РИА Новости.
На первом заседании в Нидерландах были представлены судьи, которые будут выносить вердикт. После этого были оглашены принципы слушаний, на первом этапе которых решат процедурные вопросы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты вместе с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов провели высококлассную работу по сбору доказательств.
Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в