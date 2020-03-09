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14:36 (мск), источник: Газета.Ру

В Китае рассказали, когда в мире закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса COVID-2019 продлится в мире по меньшей мере до июня, предположил глава комиссии госкомитета по здравоохранению КНР Чжун Наньшань. Между тем в ВОЗ исчезновение инфекции летом, подобно гриппу, назвали ложной надеждой.

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109 835Инфицировано
3 803Скончалось
60 695Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

Коронавирус COVID-2019 продолжит распространяться по миру по меньшей мере до июня, прогнозирует глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Что касается развития эпидемии в странах мира, то она продлится по меньшей мере до июня. В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза [вируса из Китая] к пресечению привозных случаев.
Чжун Наньшань
глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР (цитата по газете «Жэньминь жибао»)

Меду тем только 7 марта исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал исчезновение коронавируса летом маловероятным.

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«Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом, как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Пока что у нас нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе», — заявил он в эфире телеканала CNBC.

В связи с этим ВОЗ призывает страны к «агрессивному» сдерживанию инфекции. Сейчас некоторые государства уже разрабатывают вакцины против коронавируса — в их число входит и Россия.

Только 4 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании с президентом страны Владимиром Путиным, что отечественные ученые намерены ускорить процесс создания препарата против новой инфекции. «У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», — отметила Голикова.

Она добавила, что специалисты федерального государственного научного центра «Вектор» в Новосибирской области, которые занимаются разработкой, создают препарат по пяти направлениям, на исходе которых получится 13 вариантов вакцины.

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Не уступают по скорости разработки и ученые из КНР — они намерены начать клинические испытания части вакцин уже в апреле, рассказал директор Центра развития медицинских наук и технологий при Государственном комитете по вопросам здравоохранения Чжэн Чжунвэй.

Свой препарат против COVID-2019 готовит и США. 27 февраля президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме говорил о том, что процесс создания вакцины движется «быстро» и «очень хорошо», передавал Fox News. Американские ученые так же, как и их коллеги из КНР, приступят к испытанию вакцины на людях в апреле, сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи телеканалу CNBC.

При этом глава института отметил, что препарат уже был введен лабораторным мышам и проявил иммуногенность, то есть вызвал ответ иммунной системы.

В связи с этим сотрудник учреждения предположил, что вакцина сможет удачно бороться с коронавирусом.

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Сейчас институт пытается урегулировать нормативно-правовые вопросы, чтобы проводить исследования на людях. Между тем, в России в НИИ вирусологии им. Ивановского уверены, что участие стольких стран в разработке вакцины поспособствует тому, что она будет полностью готова уже к концу июня.

«Уверен, вакцины разрабатываются во всех развитых странах, но это займет время. Саму вакцину можно изготовить достаточно быстро, в том числе генно-инженерным способом. Это две-три недели. Но есть промежуток времени, который никак не удастся сократить. Ведь препарат надо проверить на безвредность, его имуногенные свойства. Провести испытания на животных», — заявил профессор института Михаил Щелканов «Известиям».

Отметим, что, по данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, число инфицированных COVID-19 к 9 марта достигло 109 641. При этом скончались в результате заражения 3 822, а выздоровели 62 039.

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