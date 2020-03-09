В Китае рассказали, когда в мире закончится эпидемия коронавируса

Коронавирус COVID-2019 продолжит распространяться по миру по меньшей мере до июня, прогнозирует глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Что касается развития эпидемии в странах мира, то она продлится по меньшей мере до июня. В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза [вируса из Китая] к пресечению привозных случаев.
Меду тем только 7 марта исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал исчезновение коронавируса летом маловероятным.
«Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом, как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Пока что у нас нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе», — заявил он в эфире телеканала CNBC.
В связи с этим ВОЗ призывает страны к «агрессивному» сдерживанию инфекции. Сейчас некоторые государства уже разрабатывают вакцины против коронавируса — в их число входит и Россия.
Только 4 марта
Она добавила, что специалисты федерального государственного научного центра «Вектор» в Новосибирской области, которые занимаются разработкой, создают препарат по пяти направлениям, на исходе которых получится 13 вариантов вакцины.
Не уступают по скорости разработки и ученые из КНР — они намерены начать клинические испытания части вакцин уже в апреле, рассказал директор Центра развития медицинских наук и технологий при Государственном комитете по вопросам здравоохранения Чжэн Чжунвэй.
Свой препарат против COVID-2019 готовит и США. 27 февраля президент страны Дональд Трамп на
В связи с этим сотрудник учреждения предположил, что вакцина сможет удачно бороться с коронавирусом.
Сейчас институт пытается урегулировать
«Уверен, вакцины разрабатываются во всех развитых странах, но это займет время. Саму вакцину можно изготовить достаточно быстро, в том числе
Отметим, что, по данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, число инфицированных COVID-19 к 9 марта достигло 109 641. При этом скончались в результате заражения 3 822, а выздоровели 62 039.