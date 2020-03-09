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15:20 (мск), источник: РИА Новости

В Москве за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:23 MSK, 09.03
109 835Инфицировано
3 803Скончалось
60 695Выздоровело
Источник: РИА Новости

Согласно результатам эпидемиологического расследования, все пациенты посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали зараженные, установлен.

Таким образом, общее число зарегистрированных в России случаев заражения инфекцией достигло 20 (двое граждан Китая, 17 россиян, вернувшихся из Италии, и один итальянец).

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Эпидемия Covid-19

О первых случаях пневмонии неизвестного происхождения у жителей китайского города Ухань объявили в конце прошлого года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь может протекать без симптомов. В острых формах Covid-19 сопровождается одышкой.

По данным на 9 марта, число зараженных по всему миру превысило 109 тысяч, умерли 3859 человек, выздоровели более 62 тысяч пациентов. В последние недели вспышка заболевания наблюдается в Италии, Южной Корее, Иране, Франции и Германии.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее ограничило авиасообщение с КНР, Южной Кореей и Ираном. Лоукостер «Победа» с 11 по 31 марта приостановит все рейсы в Италию. Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендуют отказаться от посещения стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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