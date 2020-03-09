Во время инаугурации президента Афганистана в Кабуле произошли два взрыва

«На мне нет бронежилета, только рубашка, я останусь, даже если мне придется пожертвовать головой», — сказал Гани, услышав взрывы.
На прошлой неделе в Кабуле во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари неизвестные открыли стрельбу, среди гостей мероприятия был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.
Стрельба началась во время речи бывшего вице-президента Афганистана Карима Халили. Афганский премьер не пострадал и покинул место происшествия. Ответственность за инцидент на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Напомним, независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила действующего президента страны Ашрафа Гани победителем прошедших в сентябре выборов главы государства 22 декабря. Выборы президента Афганистана состоялись 28 сентября. Предварительные результаты выборов должны были быть оглашены 19 октября, однако незадолго до этой даты избирком заявил об отсрочке подведения итогов голосования.