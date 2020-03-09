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17:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В ОАЭ заразился коронавирусом еще один россиянин

Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ. Об этом сообщает Emirates News Agency.

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Агентство рассказало о 14 новых случаях заболевания COVID-19, общее число зараженных в стране достигло 59. Среди них есть один россиянин, индиец, сириец, трое итальянцев, по два гражданина Бангладеш и Непала.

Новые случаи установили после проверки людей, контактировавших с предыдущими заболевшими.

До этого посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах рассказало о двух заразившихся коронавирусом российских велогонщиках, их состояние удовлетворительное.

Ранее в Абу-Даби были отменены гонки «Тур ОАЭ» из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме россиян, среди заболевших в ОАЭ есть граждане Италии, Германии и Колумбии.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 111 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3892 человека, больше 62 тысячи — излечились.

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Источник:©Аргументы и факты
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