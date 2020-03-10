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05:00 (мск), источник: РИА Новости

В Китае вне Уханя третий день выявляют лишь ввозные случаи COVID-19

ПЕКИН, 10 мар — РИА Новости. На всей территории материкового Китая, за исключением города Ухань, уже третий день подряд не было выявлено ни одного нового случая заражения новым типом коронавируса, помимо ввозных, следует из обнародованных госкомитетом по здравоохранению статистических данных.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:33 MSK, 10.03
113 582Инфицировано
3 996Скончалось
62 512Выздоровело
Источник: Reuters

«За 9 марта было зарегистрировано два новых подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, один в провинции Ганьсу и один в Пекине. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 69», — указано в сообщении.

Компетентные ведомства страны 7 марта по всему Китаю выявили 44 случая заражения, из них 41 в провинции Хубэй, причем все в Ухане, и три ввозных случая — два в Пекине и один в провинции Ганьсу.

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Восьмого марта в стране зарегистрировали 40 новых случаев заражения, 36 в Хубэе, опять же все в Ухане, и четыре ввозных случая в провинции Ганьсу.

За 9 марта в Китае зафиксировали 19 новых случаев, 17 из которых в Ухане и два ввозных.

Новый коронавирус

В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Общее число заразившихся достигло 110 тысяч в 104 странах, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Жертвами болезни в КНР уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели.

Самая сложная ситуация среди европейских стран наблюдается в Италии: число заразившихся превысило 9100 человек, из них 463 скончались.

В России коронавирус подтвердился у 20 человек. Власти приняли различные меры для недопущения дальнейшего распространения.

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9 марта© Ньюстюб
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