В Китае вне Уханя третий день выявляют лишь ввозные случаи COVID-19

«За 9 марта было зарегистрировано два новых подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы, один в провинции Ганьсу и один в Пекине. Общее число подтвержденных ввозных случаев достигло 69», — указано в сообщении.
Компетентные ведомства страны 7 марта по всему Китаю выявили 44 случая заражения, из них 41 в провинции Хубэй, причем все в Ухане, и три ввозных случая — два в Пекине и один в провинции Ганьсу.
Восьмого марта в стране зарегистрировали 40 новых случаев заражения, 36 в Хубэе, опять же все в Ухане, и четыре ввозных случая в провинции Ганьсу.
За 9 марта в Китае зафиксировали 19 новых случаев, 17 из которых в Ухане и два ввозных.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о распространении неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Общее число заразившихся достигло 110 тысяч в 104 странах, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Жертвами болезни в КНР уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели.
Самая сложная ситуация среди европейских стран наблюдается в Италии: число заразившихся превысило 9100 человек, из них 463 скончались.
В России коронавирус подтвердился у 20 человек. Власти приняли различные меры для недопущения дальнейшего распространения.