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09:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Ограбление века» в Чили. Вооруженные грабители украли из аэропорта $15 млн

Группа вооруженных злоумышленников напала на бронированный автомобиль в аэропорту столицы Чили Сантьяго и украла около 15 миллионов долларов, это одно из самых крупных подобных преступлений в истории страны, местные журналисты уже называют его «ограблением века».

Источник: GETTY IMAGES

Как сообщает чилийская полиция, «от семи до десяти» подозреваемых проникли в терминал на двух автомобилях, а затем напали на броневик с валютой, только что доставленной на территорию страны на одном из самолетов. По данным агентства EFE, грабители использовали машину компании по доставке товаров.

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«Они пригрозили охранникам оружием, а затем скрылись с деньгами», — цитирует Франс пресс представителя полиции Оскара Фигероа. По данным полицейских, злоумышленники украли 14 млн долларов и 1 млн евро. В результате инцидента двое охранников получили ранения.

Как сообщает Guardian, чилийская полиция считает, что грабители заранее знали о планирующейся доставке денег.

Это уже второе ограбление в аэропорту Сантьяго за последние годы. В 2014 году группа вооруженных злоумышленников похитила из находившегося там фургона около 10 млн долларов. Как отмечает Guardian, после этого начальник службы безопасности аэропорта был уволен.

По данным Франс пресс, в 2017 году еще одна банда грабителей похитила 19 млн долларов из офиса транспортной компании в окрестностях Сантьяго.

Полиции не до преступников?

С октября прошлого года в Чили продолжаются массовые демонстрации против социального неравенства, которые жестко подавляются полицией.

Чилийскую полицию обвиняют в излишней жестокости при подавлении протестов. Это — демонстрация в Сантьяго по случаю Международного женского дня 8 марта | Источник: GETTY IMAGES

Вначале демонстранты выражали недовольство повышением стоимости проезда в метро, однако затем начали говорить о гораздо более масштабных проблемах — от дороговизны здравоохранения до плохого качества образования.

При подавлении протестов полиция применяла резиновые пули, в результате чего сотни демонстрантов ослепли. По меньшей мере 26 человек были убиты.

Следователи ООН, изучавшие действия чилийских полицейских, обвинили их в серьезных нарушениях прав человека.

Как пишет Guardian, в последние месяцы усилия полиции были в основном направлены на подавление протестов, что привело к росту преступности, в том числе большему количеству вооруженных нападений на автомобили.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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