Ватикан закрыл собор Святого Петра из-за коронавируса

«В координации с указаниями, данными итальянскими властями, с сегодняшнего дня был принят ряд дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра будут закрыты для экскурсий и туристов», — говорится в сообщении службы печати Святого престола.
Всего в мире заразились более 114 тыс., умерли более 4 тыс. человек. В Италии заразились более 9 тыс. человек, около 500 умерли. В Ватикане зафиксирован один случай заболевания.