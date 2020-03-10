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17:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Ватикан закрыл собор Святого Петра из-за коронавируса

До 3 апреля в Ватикане будет закрыт собор Святого Петра для туристов из-за распространения коронавируса. Также закрывается площадь перед собором, почтовая служба и столовая, а вход в аптеку и супермаркет будет ограничен.

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Источник: Reuters

«В координации с указаниями, данными итальянскими властями, с сегодняшнего дня был принят ряд дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра будут закрыты для экскурсий и туристов», — говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Всего в мире заразились более 114 тыс., умерли более 4 тыс. человек. В Италии заразились более 9 тыс. человек, около 500 умерли. В Ватикане зафиксирован один случай заболевания.

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