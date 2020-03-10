В «Зимней вишне» нашли место подкупу

21:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В Кемерово начался очередной процесс по уголовному делу, связанному с пожаром в
В Центральном райсуде Кемерово прошло первое заседание по делу о взятках, которые, по версии следствия, выплачивались руководителю кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой.
Описываемые в уголовном деле события относятся к 2013−2014 годам, когда проходила реконструкция здания Кемеровского кондитерского комбината (ККК) под
По версии следствия, чиновница Госстройнадзора Танзиля Комкова получала от гендиректора ККК и застройщика Вячеслава Вишневского взятки, гарантируя, что, со своей стороны, будет закрывать глаза на нарушения, допущенные при проведении работ.
Кроме того, важным пунктом соглашения было непривлечение фирмы к административной ответственности за строительство без соответствующего разрешения и отступления от проектной документации.
Как указывается в деле, когда реконструкция подошла к концу, руководитель кузбасского Госстройнадзора завизировала акт обследования, согласно которому здание «Зимней вишни» соответствует всем нормам. В итоге ТРЦ, являвшийся, по данным следствия, самостроем, был введен в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. В марте 2018 года при пожаре в ТРЦ погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Следствие считает, что к получению Танзилей Комковой взяток были причастны также ее сын Эдуард Комков и руководитель ООО «Ресурс» Никита Чередниченко. Как указывается в деле, преступная группа, созданная чиновницей, характеризовалась сплоченностью, длительностью существования, а также согласованностью действий ее участников, состоявших в доверительных отношениях.
В феврале 2020 года уголовное дело поступило в суд. 4 марта по нему состоялись предварительные слушания. На них по ходатайству обвинения суд продлил арест Танзиле и Эдуарду Комковым и Никите Чередниченко еще на полгода (до 28 августа). Во вторник, на первом заседании слушаний дела по существу представитель прокуратуры начал оглашать обвинительное заключение.
Во время следствия фигуранты дела заявляли о необоснованности претензий правоохранителей.
Среди 11 подсудимых бывшие руководитель регионального управления МЧС Александр Мамонтов, главный госинспектор города по пожарному надзору Григорий Терентьев, начальник караула
Последний фигурант дела — бывший глава
Константин Воронов, Новосибирск