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21:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В «Зимней вишне» нашли место подкупу

Экс-главе кемеровского Госстройнадзора инкриминировали незаконное получение 7 млн рублей.

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В Кемерово начался очередной процесс по уголовному делу, связанному с пожаром в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. Бывший руководитель кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова обвиняется в получении взяток: по версии следствия, за незаконные вознаграждения, общая сумма которых составила 7 млн руб., она закрывала глаза на нарушения при строительстве ТРЦ. По делу также проходят руководитель строительной фирмы Никита Чередниченко и сын госпожи Комковой Эдуард.

В Центральном райсуде Кемерово прошло первое заседание по делу о взятках, которые, по версии следствия, выплачивались руководителю кемеровской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой.

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Описываемые в уголовном деле события относятся к 2013−2014 годам, когда проходила реконструкция здания Кемеровского кондитерского комбината (ККК) под торгово-развлекательный центр.

По версии следствия, чиновница Госстройнадзора Танзиля Комкова получала от гендиректора ККК и застройщика Вячеслава Вишневского взятки, гарантируя, что, со своей стороны, будет закрывать глаза на нарушения, допущенные при проведении работ.

Кроме того, важным пунктом соглашения было непривлечение фирмы к административной ответственности за строительство без соответствующего разрешения и отступления от проектной документации.

Следствие установило, что взятки на сумму 7 млн руб. под видом оплаты услуг по мнимому договору перечислялись в ООО «Инвестиционная строительная компания “Ресурс”» (ИСК «Ресурс»), а затем обналичивались.

Как указывается в деле, когда реконструкция подошла к концу, руководитель кузбасского Госстройнадзора завизировала акт обследования, согласно которому здание «Зимней вишни» соответствует всем нормам. В итоге ТРЦ, являвшийся, по данным следствия, самостроем, был введен в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей. В марте 2018 года при пожаре в ТРЦ погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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Следствие считает, что к получению Танзилей Комковой взяток были причастны также ее сын Эдуард Комков и руководитель ООО «Ресурс» Никита Чередниченко. Как указывается в деле, преступная группа, созданная чиновницей, характеризовалась сплоченностью, длительностью существования, а также согласованностью действий ее участников, состоявших в доверительных отношениях.

В феврале 2020 года уголовное дело поступило в суд. 4 марта по нему состоялись предварительные слушания. На них по ходатайству обвинения суд продлил арест Танзиле и Эдуарду Комковым и Никите Чередниченко еще на полгода (до 28 августа). Во вторник, на первом заседании слушаний дела по существу представитель прокуратуры начал оглашать обвинительное заключение.

Во время следствия фигуранты дела заявляли о необоснованности претензий правоохранителей.

В Кемерово также проходят еще два уголовных процесса, связанные с пожаром в «Зимней вишне».
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Среди 11 подсудимых бывшие руководитель регионального управления МЧС Александр Мамонтов, главный госинспектор города по пожарному надзору Григорий Терентьев, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, глава службы пожаротушения Первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, руководивший тушением, представители ККК и ТРЦ «Зимняя вишня», сотрудники компании, которые обслуживали систему пожарной безопасности в здании.

Последний фигурант дела — бывший глава компании-владельца «Зимней вишни» бизнесмен Вячеслав Вишневский — больше года ожидает решения вопроса о его экстрадиции из Польши.

Константин Воронов, Новосибирск

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21:38 (мск)© Ньюстюб - Красноярск
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