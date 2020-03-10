22:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Дело Вячеслава Дерева созрело для надзора
Обвинение считает
Следственный комитет России (СКР) направил на утверждение в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении бывшего сенатора от
По версии СКР, в созданную Вячеславом Деревым преступную группу помимо него входили предприниматели Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. Все они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из материалов дела, хищения происходили с декабря 2006-го по октябрь 2010 года, когда господин Дерев являлся учредителем, акционером и руководителем ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий-2». Между двумя этими фирмами, принадлежавшими его семье, были заключены контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в
Предполагаемый организатор махинаций Вячеслав Дерев был задержан ровно два года назад в КЧР и этапирован в Москву, где Басманный райсуд определил его в СИЗО. Остальные обвиняемые все это время находились под подпиской о невыезде в КЧР и Ставропольском крае.
Расследование этого уголовного дела СКР завершил в марте 2019 года. По нему было проведено более 90 экспертиз и допрошено около 80 свидетелей. Ровно год фигуранты знакомились с 280 собранными следствием томами.
В частности, речь шла о том, что исследование проводило подразделение СКР, а не независимое экспертное учреждение. В итоге адвокаты потребовали исключить результаты этой экспертизы из дела. После чего следователь вынес постановление о назначении новых исследований по тем же самым вопросам, поручив их проведение ООО «Бюджет аудит аутсорсинг оценка». Менее чем за месяц эксперты ООО подготовили три заключения. Ознакомившись с ними, защита
Адвокаты полагают, что проводившая его коммерческая структура могла перенести текст экспертизы СКР в документ под свой «шапкой». Об этом, по их мнению, говорит как идентичный текст обоих заключений, так и одинаковые грамматические и синтаксические ошибки в документах. Подтвердила это и лингвистическая экспертиза, проведенная по инициативе представителей господина Дерева.
Адвокаты обвиняемых надеются, что Генпрокуратура обратит внимание на этот факт и вернет дело следствию для устранения нарушений.
При этом представитель СКР во время очередного ходатайства о продлении ареста господина Дерева продолжал настаивать на особой сложности расследования и необходимости продлить срок его содержания под стражей. Впрочем, против этого возражала не только защита бывшего
Особое впечатление на судью произвел тот факт, что остальные фигуранты этого расследования находятся под подпиской о невыезде в КЧР и Ставропольском крае. В итоге Мосгорсуд освободил Вячеслава Дерева
Напомним также, что бывший сенатор Дерев является одним из ключевых свидетелей по делу следующего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, арестованного по обвинениям в организации преступного сообщества, убийств и оказании давления на свидетелей (ст. 210, 105 и 309 УК РФ).
Олег Рубникович