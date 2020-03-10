Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Крупнейшие падения курса рубляВ 1990-е годы дневное падение российской национальной валюты к доллару на 10% и более регистрировалось 21 раз
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
22:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дело Вячеслава Дерева созрело для надзора

Обвинение считает экс-сенатора от КЧР организатором махинаций с НДС.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Следственный комитет России (СКР) направил на утверждение в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева и его шестерых предполагаемых подельников. Все они обвиняются в хищении из бюджета в 2006—2010 годах более 110 млн руб. путем незаконного возмещения НДС. Господина Дерева следствие считает организатором махинаций. При этом защита экс-сенатора, выступающего свидетелем обвинения СКР по другому громкому делу — об убийствах в КЧР, обнаружила в расследовании махинаций сомнительную экспертизу.

По версии СКР, в созданную Вячеславом Деревым преступную группу помимо него входили предприниматели Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. Все они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из материалов дела, хищения происходили с декабря 2006-го по октябрь 2010 года, когда господин Дерев являлся учредителем, акционером и руководителем ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий-2». Между двумя этими фирмами, принадлежавшими его семье, были заключены контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии (КЧР) и Адыгее.

Контракты, считают следователи, были исполнены с существенным завышением стоимости работ, что позволило участникам проектов получить незаконное возмещение НДС в размере более 110 млн руб. за счет средств федерального бюджета.

Предполагаемый организатор махинаций Вячеслав Дерев был задержан ровно два года назад в КЧР и этапирован в Москву, где Басманный райсуд определил его в СИЗО. Остальные обвиняемые все это время находились под подпиской о невыезде в КЧР и Ставропольском крае.

Расследование этого уголовного дела СКР завершил в марте 2019 года. По нему было проведено более 90 экспертиз и допрошено около 80 свидетелей. Ровно год фигуранты знакомились с 280 собранными следствием томами.

При этом, по данным «Ъ», в ходе этого процесса защита обвиняемых выявила существенное нарушение порядка проведенной по делу финансово-экономической экспертизы, с которым согласилась и Генпрокуратура.

В частности, речь шла о том, что исследование проводило подразделение СКР, а не независимое экспертное учреждение. В итоге адвокаты потребовали исключить результаты этой экспертизы из дела. После чего следователь вынес постановление о назначении новых исследований по тем же самым вопросам, поручив их проведение ООО «Бюджет аудит аутсорсинг оценка». Менее чем за месяц эксперты ООО подготовили три заключения. Ознакомившись с ними, защита экс-сенатора пришла к выводу, что новые исследования едва ли не дословно повторяют старые.

Адвокаты полагают, что проводившая его коммерческая структура могла перенести текст экспертизы СКР в документ под свой «шапкой». Об этом, по их мнению, говорит как идентичный текст обоих заключений, так и одинаковые грамматические и синтаксические ошибки в документах. Подтвердила это и лингвистическая экспертиза, проведенная по инициативе представителей господина Дерева.

Адвокаты обвиняемых надеются, что Генпрокуратура обратит внимание на этот факт и вернет дело следствию для устранения нарушений.

Как уже рассказывал «Ъ», 69-летний Вячеслав Дерев провел в СИЗО ровно год и был освобожден из-под стражи в марте 2019 года.

При этом представитель СКР во время очередного ходатайства о продлении ареста господина Дерева продолжал настаивать на особой сложности расследования и необходимости продлить срок его содержания под стражей. Впрочем, против этого возражала не только защита бывшего экс-сенатора, но и представитель Генпрокуратуры.

Особое впечатление на судью произвел тот факт, что остальные фигуранты этого расследования находятся под подпиской о невыезде в КЧР и Ставропольском крае. В итоге Мосгорсуд освободил Вячеслава Дерева из-под стражи без каких-либо ограничений.

Напомним также, что бывший сенатор Дерев является одним из ключевых свидетелей по делу следующего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, арестованного по обвинениям в организации преступного сообщества, убийств и оказании давления на свидетелей (ст. 210, 105 и 309 УК РФ).

Олег Рубникович

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Вячеслав Дерев отправился в СИЗО на 2 месяца
Во время загрузки произошла ошибка.
8 марта 2018© Ньюстюб
 Оппозиция выведет людей на улицы после заявлений Путина
Президентские сроки "обнулятся" только при этом условии
Путин прокомментировал поправку Терешковой
Россияне пытаются заработать на обвале рубля
В Минобороны ответили на слова Эрдогана о «Панцирях»
Падение рынков в России. Главное
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
В небе над Испанией заметили «портал в другое измерение» (фото)
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Пункты 2 и 4 - что это вообще? 226
Обвал рубля 213
Тема про налоги 209
В преддверии женского дня 150
Кино
СМИ: Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты» Об этом рассказали ее коллеги по съемкам
Новости партнеров
Найдено библейское пророчество о Путине – царе Востока
На Сергея Лаврова напали в Женеве
Россия до сих пор живёт по придуманными американцами в 1993-м правилам
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Дети
Коронавирус и беременность: что известно на данный момент Главное — не паниковать и почаще мыть руки
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь