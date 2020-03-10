10 марта, источник: Коммерсантъ
По карте советского Генштаба историк дошел до ареста
Документ оказался с грифом секретности.
Кировский районный суд
Как сообщили «Ъ» в объединенной
Адвокат «Команды 29» Иван Павлов, представляющий интересы Антона Коломицына, пояснил «Ъ», что у защиты есть претензии как к форме, так и к содержанию обвинения.
«Сегодня эти карты являются секретными формально, поскольку в законе о гостайне прописан принцип обоснованности. Существуют спутники, которые могут снять даже самые маленькие объекты. Сейчас держать такие сведения в секретности необоснованно. Кроме того, одним из обязательных признаков преступления, квалифицируемого по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ, является незаконный способ получения этой информации — шантаж, обман, угрозы и прочее. Покупку карт легальным способом нельзя считать незаконной», — рассказал «Ъ» господин Павлов. Адвокат добавил, что постановление о заочном аресте будет обжаловаться.
В петербургском филиале Центра геодезии на звонок «Ъ» не ответили.
Антон Коломицын довольно известный поисковик и кладоискатель — он часто давал комментарии различным СМИ.
Кроме того, он выступал как член объединения поисковых отрядов «Северо-Запад», которое в Кировском районе Ленинградской области случайно обнаружило, а затем передало родственникам останки погибшего во время Второй мировой войны солдата.
Отметим, что это не первый случай, когда коллекционеров преследуют по подобным основаниям. Так, в апреле 2018 года сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали четырех человек, в квартирах которых нашли карты Генштаба масштабом 1:100 000, которые также были датированы 1970-ми годами. Однако тогда дело так и не возбудили: сотрудники ФСБ ограничились предупреждением о возможности уголовного преследования коллекционеров.
Марина Царева,