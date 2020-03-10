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10 марта, источник: Коммерсантъ

По карте советского Генштаба историк дошел до ареста

Документ оказался с грифом секретности.

Источник: facebook.com/dadedova

Кировский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал историка и кладоискателя Антона Коломицына, обвиняемого в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности. Защита считает преследование господина Коломицына незаконным, отмечая, что сегодня считать подобные карты секретными нельзя.

Как сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Кировский райсуд города изменил меру пресечения Антону Коломицыну с подписки о невыезде на содержание под стражей на два месяца с момента задержания. В мае 2018 года Антон Коломицын вполне официально приобрел у одного из сотрудников петербургского филиала Центра геодезии и картографии топографические карты Генштаба СССР 70-х годов масштабом 1:50 000. В январе этого года в отношении кладоискателя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

В конце января ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а 17 февраля объявили в международный розыск — Антон Коломицын улетел в Нидерланды. Сейчас в этой стране он просит политического убежища.

Адвокат «Команды 29» Иван Павлов, представляющий интересы Антона Коломицына, пояснил «Ъ», что у защиты есть претензии как к форме, так и к содержанию обвинения.

«Сегодня эти карты являются секретными формально, поскольку в законе о гостайне прописан принцип обоснованности. Существуют спутники, которые могут снять даже самые маленькие объекты. Сейчас держать такие сведения в секретности необоснованно. Кроме того, одним из обязательных признаков преступления, квалифицируемого по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ, является незаконный способ получения этой информации — шантаж, обман, угрозы и прочее. Покупку карт легальным способом нельзя считать незаконной», — рассказал «Ъ» господин Павлов. Адвокат добавил, что постановление о заочном аресте будет обжаловаться.

В петербургском филиале Центра геодезии на звонок «Ъ» не ответили.

Антон Коломицын довольно известный поисковик и кладоискатель — он часто давал комментарии различным СМИ.

Например, в репортаже VICE News он рассказывал про бункер сталинской эпохи, на внутренних стенах которого была радиевая краска, использовавшаяся в те годы для освещения помещения в темноте.
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Кроме того, он выступал как член объединения поисковых отрядов «Северо-Запад», которое в Кировском районе Ленинградской области случайно обнаружило, а затем передало родственникам останки погибшего во время Второй мировой войны солдата.

Отметим, что это не первый случай, когда коллекционеров преследуют по подобным основаниям. Так, в апреле 2018 года сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали четырех человек, в квартирах которых нашли карты Генштаба масштабом 1:100 000, которые также были датированы 1970-ми годами. Однако тогда дело так и не возбудили: сотрудники ФСБ ограничились предупреждением о возможности уголовного преследования коллекционеров.

Марина Царева, Санкт-Петербург

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