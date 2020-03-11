Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
6Лучшие фотографии, снятые на iPhone в Ночном режиме
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
03:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Стратегические взятконосцы

Пилоты дальней авиации сдавали зачеты по тактике за деньги.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» стало известно о коррупционном скандале в дальней авиации воздушно-космических сил России. Один из старших офицеров, как установило следствие, устроил поборы за сдачу членами экипажей стратегических бомбардировщиков зачетов по тактике. Вначале суд признал его виновным в 51 эпизоде коррупции, но затем сократил число пострадавших, поэтому вместо колонии офицер отделался сравнительно небольшим штрафом. За совершение противоправного поступка взяточника уволили из вооруженных сил, а затем прокуратура взыскала с него полученную от пилотов сумму как предмет незаконного обогащения в рамках противоправной сделки.

Читайте также
Разведка попала в котел следствия

Скандал произошел в 79-м тяжелом бомбардировочном авиационном ордена Красной Звезды полку, который дислоцируется на авиабазе Украинка в Амурской области, имея на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка, Владимир Спина, должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации.

Однако вместо проведения реального экзамена, как сказано в материалах уголовного дела, господин Спина начал вызывать к себе по одному командиров эскадрилий, которым объявил, что их подчиненные «без формальной проверки» их теоретических знаний получат зачеты, если заплатят за них по 500 руб. Командиры трех из четырех эскадрилий довели эту информацию прямо перед строем до пилотов и начали собирать деньги.

Владимир Спина получил вознаграждение от 51 летчика, при этом один из их командиров зафиксировал факт передачи 6 тыс. руб. на видеокамеру своего мобильного телефона, переписал ролик на диск и отнес его в военную контрразведку ФСБ.
Читайте также
Офицер-подводник просит рассудить его трезво

Там офицеру дали спецаппаратуру, очередную часть денег за зачеты, 3 тыс. руб. обработали спецсоставом и снова отправили заявителя к господину Спине.

Когда он положил купюры перед экзаменатором, тот под запись спросил, что это за деньги, и получил ответ: «За зачеты». «Понял, положу их в кубышку», — последовал ответ. После этого в кабинет вошли контрразведчики, которые задержали господина Спину. Следователь предъявил ему обвинение в пяти десятках эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. руб.).

Свою вину в коррупции господин Спина не признал, сообщив, что деньги собирались на нужды части.
Читайте также
Повара не признали боевым

Он объяснил, что зачеты проставлялись без их сдачи из-за нехватки времени, а от более подробных показаний воздержался, ссылаясь на ст. 51 Конституции.

Белогорский гарнизонный военный суд признал господина Спину виновным, но 1-й суд Восточного военного округа, отменив приговор из-за выявленных в деле нарушений, направил материалы на новое рассмотрение.

В результате пересмотра господин Спина получил 180 тыс. руб. штрафа. При этом в качестве смягчающих вину офицера обстоятельств были учтены его положительная характеристика, представленная командованием части; ведомственные медали и другие поощрения, которыми он был отмечен за годы службы, а также наличие трех малолетних детей, которых он имеет в двух браках.

Используя приговор, еще не вступивший в законную силу, командование дальней авиации уволило господина Спину из вооруженных сил.

Отставник обжаловал это решение в гарнизонном военном суде, однако тот отклонил иск, указав, что помимо приговора причастность Владимира Спины к «дисциплинарному проступку коррупционной направленности» была доказана административным расследованием, проведенным в части.

Читайте также
Наемника оформили погибшим

В довершение всех проблем, свалившихся на офицера после зачетов по тактике за взятки, в суд на него подала прокуратура Благовещенского военного гарнизона. В иске было указано, что военный надзорный орган рассчитывает взыскать с ответчика 24 тыс. руб., которые он получил в качестве взяток от офицеров. Данная сумма, по мнению прокурора, является доходом, полученным ответчиком в результате заключения заведомо ничтожной сделки, в связи с чем подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Господин Спина в ходе разбирательства указал, что в таком случае перед законом должны отвечать все участники сделки — помимо него и взяткодатели, но иск был удовлетворен только к нему одному.

Николай Сергеев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Оппозиция выведет людей на улицы после заявлений Путина
Президентские сроки "обнулятся" только при этом условии
Путин прокомментировал поправку Терешковой
Россияне пытаются заработать на обвале рубля
Цифровизация позволит россиянам сэкономить на ЖКХ до 30%
Аналитики объявили о начале финансового кризиса
Американская подлодка пробила лед и всплыла в Арктике
Падение рынков в России. Главное
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Авто
Автомобили в России подорожают из-за падения рынка нефти Повышение стоимости новых машин будет происходить поэтапно
Кино
СМИ: Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты» Об этом рассказали ее коллеги по съемкам
Новости партнеров
Россияне опасаются смены президента в 2024 году. Почему
Известный политолог объяснил, чем россиян пугает уход президента
Жизнь тысяч граждан изменится после этой поправки в Конституцию
Стало известно, какое правило индексации пенсий запишут в Конституции
Популярные темы на «Детях»
Рубль упал... что нас ждет.... 450
Возможны серьезные отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше меня? 333
Вселенная индейцев 279
Муж практически не общается с дочкой. 129
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Новости партнеров
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь