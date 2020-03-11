03:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Стратегические взятконосцы
Пилоты дальней авиации сдавали зачеты по тактике за деньги.
«Ъ» стало известно о коррупционном скандале в дальней авиации
Скандал произошел в 79-м тяжелом бомбардировочном авиационном ордена Красной Звезды полку, который дислоцируется на авиабазе Украинка в Амурской области, имея на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка, Владимир Спина, должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации.
Однако вместо проведения реального экзамена, как сказано в материалах уголовного дела, господин Спина начал вызывать к себе по одному командиров эскадрилий, которым объявил, что их подчиненные «без формальной проверки» их теоретических знаний получат зачеты, если заплатят за них по 500 руб. Командиры трех из четырех эскадрилий довели эту информацию прямо перед строем до пилотов и начали собирать деньги.
Там офицеру дали спецаппаратуру, очередную часть денег за зачеты, 3 тыс. руб. обработали спецсоставом и снова отправили заявителя к господину Спине.
Когда он положил купюры перед экзаменатором, тот под запись спросил, что это за деньги, и получил ответ: «За зачеты». «Понял, положу их в кубышку», — последовал ответ. После этого в кабинет вошли контрразведчики, которые задержали господина Спину. Следователь предъявил ему обвинение в пяти десятках эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. руб.).
Он объяснил, что зачеты проставлялись без их сдачи
Белогорский гарнизонный военный суд признал господина Спину виновным, но 1-й суд Восточного военного округа, отменив приговор
В результате пересмотра господин Спина получил 180 тыс. руб. штрафа. При этом в качестве смягчающих вину офицера обстоятельств были учтены его положительная характеристика, представленная командованием части; ведомственные медали и другие поощрения, которыми он был отмечен за годы службы, а также наличие трех малолетних детей, которых он имеет в двух браках.
Отставник обжаловал это решение в гарнизонном военном суде, однако тот отклонил иск, указав, что помимо приговора причастность Владимира Спины к «дисциплинарному проступку коррупционной направленности» была доказана административным расследованием, проведенным в части.
В довершение всех проблем, свалившихся на офицера после зачетов по тактике за взятки, в суд на него подала прокуратура Благовещенского военного гарнизона. В иске было указано, что военный надзорный орган рассчитывает взыскать с ответчика 24 тыс. руб., которые он получил в качестве взяток от офицеров. Данная сумма, по мнению прокурора, является доходом, полученным ответчиком в результате заключения заведомо ничтожной сделки, в связи с чем подлежит взысканию в доход федерального бюджета.
Господин Спина в ходе разбирательства указал, что в таком случае перед законом должны отвечать все участники сделки — помимо него и взяткодатели, но иск был удовлетворен только к нему одному.
Николай Сергеев