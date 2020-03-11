09:04 (мск), источник: Коммерсантъ
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Власти Великобритании раскрыли имена владельцев двух особняков и апартаментов в Лондоне, которые были арестованы в прошлом году как «необоснованное богатство». Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость за более чем $100 млн. Нынешняя рыночная стоимость недвижимости может быть намного выше.