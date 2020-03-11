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09:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Власти Великобритании раскрыли имена владельцев двух особняков и апартаментов в Лондоне, которые были арестованы в прошлом году как «необоснованное богатство». Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Они купили недвижимость за более чем $100 млн. Нынешняя рыночная стоимость недвижимости может быть намного выше.

Источник: Reuters

Судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников. Недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья.

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Речь идет об особняке с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, доме в районе Хайгейт и квартире в Челси. Власти Великобритании арестовали недвижимость по запросу правоохранительных органов весной 2019 года, не разглашая адресов и имен собственников.

По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью, дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Защита настаивает, что недвижимость была куплена в 2008 году после того, как господа Назарбаева и Алиев развелись, поэтому тот не может быть связан с недвижимостью.

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