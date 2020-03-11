Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Вирусолог объясняет мутацию коронавируса По данным китайских ученых, коронавирус мутирует, и у него появились два подтипа — L и S
Фоторепортажи
16Блокпосты и пустые магазины
6Лучшие фотографии, снятые на iPhone в Ночном режиме
15:06 (мск), источник: Газета.Ру

Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон

На заседании Верховного суда Манхэттена была обнародована личная переписка продюсера Харви Вайнштейна с помощниками, сообщает Daily Mail.

На заседании Верховного суда Манхэттена была обнародована личная переписка продюсера Харви Вайнштейна с помощниками, сообщает Daily Mail.

В частности, в одном из сообщений Вайнштейн предлагал расправиться с актрисой Дженнифер Энистон. «Джен Энистон должна быть убита», — писал Вайнштейн своей помощнице в ответ на записку о готовящейся к выходу статье о том, что он позволял себе сексуальные домогательства в адрес актрисы.

Также в суде стало известно, что продюсер обращался за помощью к миллиардерам Джеффу Безосу и Майклу Блумбергу. Он просил их помочь возродить его рушащуюся карьеру.

Громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Сейчас ему грозит наказание в виде срока заключения до 25 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокурор рассказал о возможном наказании для Вайнштейна.

— Присяжные суда Нью-Йорка признали Харви Вайнштейна виновным по двум обвинениям.

 Новак заявил, что падение цен на нефть не скажется на стоимости бензина в РФ
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Путин: США хотят, чтобы Украина жила на российские деньги
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
В ЕЦБ предупредили об угрозе масштабного экономического шока
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
Группа «Время и Стекло» распалась
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары
Иностранный блог собрал забавные видео о жизни в России
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
В России появился складной смартфон за бешеные деньги Лучший вариант, если хотите выделиться.
Авто
Нефть подешевела. Что будет с ценами на бензин? Мы поговорили с экспертами и выяснили, как резкое падение цен на нефть отразится на стоимости топлива на российских автозаправках
Кино
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни» Знаменитости первыми увидели ситком о столичном топ-менеджере, который возвращается на родину, в провинцию
Новости партнеров
Ответь на вопросы. От тебя зависит, какой будет Конституция
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Взбешенный Эрдоган снова пригрозил России
По ней сходили с ума: смотреть больно спустя годы
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Новости партнеров
Названы страхи россиян в случае ухода действующего президента
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь