19:39 (мск), источник: Коммерсантъ
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.
«Пандемия — это не слово, которое следует использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти», — заявил глава ВОЗ Теодор Гебрейесус на традиционном брифинге для прессы.
*Пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения. Ранее пандемиями признавались вспышки чумы и холеры.
По словам главы ВОЗ, в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится. Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 109 странах.
В ВОЗ уточнили, что описание ситуации как пандемии не меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с заболеванием.
По последним данным, по всему миру новый тип вируса был зафиксирован у более чем 121 тыс. человек, более 4 тыс. зараженных умерли. В России подтвержден 31 случай заражения COVID-19.