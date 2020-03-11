Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Клишас пояснил упоминание Бога в поправках к Конституции Предложенные поправки в Конституцию, которые не войдут в окончательный текст, могут стать федеральными законами
Фоторепортажи
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
19:39 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового типа коронавируса COVID-19 пандемией.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 11.03
118 582Инфицировано
4 262Скончалось
64 404Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

«Пандемия — это не слово, которое следует использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или необоснованное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти», — заявил глава ВОЗ Теодор Гебрейесус на традиционном брифинге для прессы.

*Пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения. Ранее пандемиями признавались вспышки чумы и холеры.

По словам главы ВОЗ, в ближайшие дни и недели ожидается, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится. Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 109 странах.

В ВОЗ уточнили, что описание ситуации как пандемии не меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с заболеванием.

По последним данным, по всему миру новый тип вируса был зафиксирован у более чем 121 тыс. человек, более 4 тыс. зараженных умерли. В России подтвержден 31 случай заражения COVID-19.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Читайте также
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 11:00 мск, 11.03
Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
 Оппозиция выведет людей на улицы после заявлений Путина
Президентские сроки "обнулятся" только при этом условии
Коронавирус Covid-19
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Меркель: коронавирусом заболеют 60−70% населения
Правительство Украины объявило трехнедельный карантин
Рубль усилил падение вслед за нефтью и мировыми рынками
В России зафиксировали восемь новых случаев коронавируса
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Матвиенко: Путин поднял Россию с колен
В России могут подорожать отечественные огурцы и помидоры
Туры в Таиланд значительно подешевели
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
Недорогой Huawei с 4 камерами: фото удивляют Может ли недорогой смартфон соперничать с флагманами?
Авто
Нефть подешевела. Что будет с ценами на бензин? Мы поговорили с экспертами и выяснили, как резкое падение цен на нефть отразится на стоимости топлива на российских автозаправках
Кино
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу Звезда «Великолепного века» дала откровенное интервью
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Взбешенный Эрдоган снова пригрозил России
По ней сходили с ума: смотреть больно спустя годы
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Новости партнеров
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь